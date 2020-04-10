10.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Спорт, Украина
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Усик пообещал врезать украинским политикам – митрополит разрешил




Известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик получил разрешение от предстоятеля УПЦ Московского Патриархата митрополита Киевского Онуфрия на физическое воздействие в отношении украинских политиков.

Об этом Усик заявил в эфире интернет-канала «Эхо Киева», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боксера, теперь он сможет врезать депутату, главное рассчитать силу так, чтобы не сломать кости.

«Я как-то общался, часто это делаю, общался с блаженнейшим Онуфрием – это очень большой для меня авторитет, я говорю: «Блаженнейший, а если не нравится мне какой-то депутат, он как-то бубнит на меня, можно врезать ему?». А он говорит: «Сашенька, можно, с любовью, но только чтобы кости не ломать».

Ну, то есть, чтобы сильное увечье нанести ему. А так, чтобы взбудоражить его, что: «Эй, ты на земле, дружище, остановись», то почему бы и нет», – заявил Усик.

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