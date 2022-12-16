Иудушка Усик попозировал с украинскими диверсантами

16.12.2022  16:26 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
Просмотров: 687
 
Дзен, Проституция, Украина


Боксёр Александр Усик, предавший родной Крым и перешедший на сторону бандеровцев, опубликовал фотографии из зоны боевых действий.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Правда, сам Усик прибыл сюда лишь как гость – он уже позирует без военной формы, хотя в первые дни после начала СВО демонстративно записывался в тероборону и фотографировался в камуфляже.

Так или иначе, но в глазах нацистов Усик реабилитирован.

«Усик на сафари. Для просвещения. Сводные группы полиции «ТОР» и «Сафари» активно воюют, зачастую выполняя типовые функции армейских Сил спецопераций», – с удовлетворение комментирует снимок боксёра основатель нацистской группировки С14 Евгений Карась.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть