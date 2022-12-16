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Боксёр Александр Усик, предавший родной Крым и перешедший на сторону бандеровцев, опубликовал фотографии из зоны боевых действий.

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Правда, сам Усик прибыл сюда лишь как гость – он уже позирует без военной формы, хотя в первые дни после начала СВО демонстративно записывался в тероборону и фотографировался в камуфляже.

Так или иначе, но в глазах нацистов Усик реабилитирован.

«Усик на сафари. Для просвещения. Сводные группы полиции «ТОР» и «Сафари» активно воюют, зачастую выполняя типовые функции армейских Сил спецопераций», – с удовлетворение комментирует снимок боксёра основатель нацистской группировки С14 Евгений Карась.