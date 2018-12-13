Усик поставил в неудобную позу секту свидетелей томоса

13.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что встанет на сторону монахов, если радикалы пойдут штурмовать Киево-Печерскую лавру.

Об этом он заявил в эфире телеканала “112 Украина”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам спортсмена, то, что сегодня происходит в православном мире, – это раскол, а томос об отдельной церкви, который Константинопольский патриархат хочет выдать украинским раскольникам, ничего не изменит.

«Читайте Библию, читайте Закон Божий, Евангелие, там все написано. Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать те обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтобы его (томос, – авт.) давали. Ничего не зависит от того, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас, мы должны внутри себя создать и Церковь, и семью, и любовь, и все остальное. А если мы будем такими же злыми, колючими, какие мы есть сейчас по отношению к своему соседу, то все также и будет продолжаться. Это глупости – то, что сейчас происходит, потому что мы делим какие-то вещи. Мы все в этом участвуем, мы что-то делим, постоянно кого-то обвиняем в чем-то», – заявил Усик.

При этом, отвечая на вопрос ведущего, что он будет делать, если радикалы пойдут на захват Лавры, боксер сказал: «Я встану на сторону монахов».

Отметим, что сам боксер не скрывает, что является прихожанином УПЦ и регулярно выступает в ее поддержку.

Также он подарил митрополиту Онуфрию боксерские перчатки с дарственной надписью.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в украинских соцсетях начали травлю чемпиона двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, выступившего в поддержку крестного хода УПЦ по случаю 1030-летия крещения Руси.

Примечательно, что президент Украины, лоббирующий создание независимой украинской церкви и поливающий грязью УПЦ, после победы Усика над российским боксером Гаисевым в Москве заявил, что это символ приближения украинской победы.