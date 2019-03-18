Усик собирается палкой гнать нациков от православных храмов

18.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Чемпион мира по боксу Александр Усик пригрозил украинским националистам, что придет на помощь УПЦ в случае атаки националистов.

Об этом он заявил в интервью на телеканале НАШ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом уроженец Крыма назвал церковь родным домом.

«Если это понадобится, то я буду ее защищать. Это дом мой. Если Церковь тебе не Мать, то Бог – не Отец. Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, или еще что-то, какое он имеет право? Я возьму палку и буду гнать его палкой из дома своего. Боженька этого не допустит, все у нас будет слава Богу, а эти гонения, наоборот, только укрепят веру людей и объединять людей между собой. А тот, кто делает это, кто поджигает, тот и сгорит», – заявил Усик.

Также он рассказал, что его духовник, который находится в Симферополе, призывает боксера быть сдержаннее по отношению к тем, кто обвиняет его в «ватности» и не патриотизме.

«Мой духовник, отец Павел, он в Симферополе, Свято-Троицкий женский монастырь, там лежат мощи Святого Луки. Он, когда видит вещи, когда нападают на меня некоторые люди, он так плавно говорит, чтобы я где-то смягчил или плавнее отвечал. Больше он такие вещи духовные говорит, добрые. От него уходишь как на крылышках маленьких», – отметил боксер.