Усик собрался в Крым с чемпионскими поясами

28.09.2021 13:21 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинский боксер крымского происхождения Александр Усик, ставший в минувшие выходные чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, привезет пояса в Крым.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Усика, на полуостров он поедет как только получит на руки завоеванные чемпионские пояса.

«Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой. Естественно, я хочу увидеть тренера, хочу увидеть кумачей, сестру, зайти в свой зал родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться, научил боксировать, научил размышлять, прощать перед тем, как бить. Просто сделал из мальчишки мужчину», – заявил Усик.

Вопрос о принадлежности Крыма на этот раз на пресс-конференции украинские журналисты не задавали.