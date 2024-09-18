Усик в Польше подтвердил статус «ручной собачки Зеленского»

Михаил Рябов.  
18.09.2024 09:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Происшествия, Сюжет дня, Украина


Уклоняющийся от службы в ВСУ под предлогом необходимости выступать на соревнованиях и зарабатывать деньги боксер Александр Усик накануне был задержан в Польше. СМИ облетели кадры, как на спортсмена надевают наручники и уводят правоохранители.

В украинских СМИ уже появилась версия, будто причиной был отказ сотрудников аэропорта сажать на самолет сопровождавшего Усика в поездке на соревнования мужчину. Причины не называются, но боксер якобы тоже проявил солидарность с членом своей команды и отказался от посадки («оказал сопротивление работникам авиакомпании», по версии польских СМИ), после чего и был задержан.

Уклоняющийся от службы в ВСУ под предлогом необходимости выступать на соревнованиях и зарабатывать деньги...

Уже вскоре Усик записал обращение из гостиничного номера, где объявил, что на свободе после личного вмешательства Владимира Зеленского (тот даже написал в соцсети, что «возмущен инцидентом с украинским героем») – с просроченным президентом в последнее время у боксера теплые отношения, несмотря на разгром Православной Церкви, в верности которой когда-то клялся бывший крымчанин.

«Благодаря личному вмешательству Зеленского, которому Усик благодарен, а не правовым процедурам, Усик освобожден», – замечает публицист Мирослава Бердник.

Общественник Александр Скубченко видит в инциденте с Усиком вопиющую несправедливость.

«Почему Усику можно из Украины свободно выезжать, а остальным украинцам — нет? А более жёстким отношением к украинцам внутри Украины, когда их задерживают военкомы, Зеленский не возмущён?

Вопросы в пустоту, конечно. На Украине всё можно только быдлу режима Зеленского, а украинцам — только фронт, да могилы.

Вот Усик стал ручной собачонкой Зеленского, и теперь ему и из страны выехать можно, и лично Зеленский о нём переживает».

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