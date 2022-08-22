«Ускоряю победу Украины»: президент Эстонии показал, как плетет маскировочные сетки для ВСУ

22.08.2022  09:33 (Мск), Таллин
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Эстония
Новости Украины

Президент Эстонии Алар Карис вместе с волонтерами выплел 9 тысяч метров квадратных маскировочной сетки для ВСУ.

Об этом глава Эстонии написал в своем Twitter, отметив, что таким образом «ускоряет победу Украины над Россией».

Президент Эстонии Алар Карис вместе с волонтерами выплел 9 тысяч метров квадратных маскировочной сетки...

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«Со своей командой делал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии сделали более 9 тысяч квадратных метров. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь Украине выиграть войну», – написал Алар Карис.

Во время показушной фотосессии для местных журналистов глава Эстонии надел футболку, которую получил в подарок от Владимира Зеленского. На ней – украинская символика и известная украинская пропагандистская эмблема с российским военным кораблем.

Ранее Эстония объявила, что сделает официальное предложение Европейской комиссии по введению восьмого пакета санкций против России. В частности, по предложению эстонцев пакет ограничений должен включать расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также Эстония хочет добавить ограничения для дополнительных физических лиц и организаций.

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