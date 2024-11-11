«Условий для жизни – никаких» – Монтян жалуется на темпы восстановления Авдеевки

Сергей Вредников.  
11.11.2024 19:42
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ЖКХ, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина


Несмотря на длящееся уже много месяцев восстановление Авдеевки, в городе до сих пор не обеспечены минимальные условия для прибывающих беженцев.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на длящееся уже много месяцев восстановление Авдеевки, в городе до сих пор не...

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«Мы вчера ездили в Авдеевку. Впечатление крайне удручающее. Ремонтируют уже дома, 6 домов по 36 квартир, которые меньше всего пострадали в этом кромешном ужасе. Но там всё в процессе, но зима на дворе, уже собачий холод.

А в Авдеевке уже первичная фильтрация для людей, которых привозят из освобождённых населённых пунктов. Вот, вчера привезли сто тридцать человек из Селидово. Люди сидели в подвалах, много месяцев ждали освобождения, прятали детей, каким-то чудом дожили до освобождения, и их на первичную фильтрацию привозят в Авдеевку – в которой живого места нет. Отопления нет, света нет, связи нет, ничего нет», – сказала Монтян.

«Я понимаю, фильтрация очень необходима, потому что человек может улыбаться, говорить, что он пророссийский, а кто его знает, кто он такой. Разумеется, нужно проводить первичную фильтрацию. Но для людей, которые действительно наши, условий нет вообще никаких», – жаловалась адвокат.

Она подчеркнула, что даже условий для медпункта там нет, и прибывшему в город врачу пришлось «поселиться» в неотапливаемом полуразрушенном помещении. Правозащитница даже показала кадры авдеевского медпункта.

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