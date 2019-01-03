Условия ЦИК Украины побили все рекорды идиотизма на сто незалежностей вперёд

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Чтобы проголосовать за своего кандидата, украинцам, проживающим в РФ, нужно либо лететь из Сибири через Минск в Киев, любо голосовать на перенесённых из России избирательных участках в Грузии и Финляндии.

Об этом в своём видеоблоге рассказал украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Этих людей миллионы, и их отрезают. Они сосредоточены на Донбассе, в Крыму, а также в РФ. В России работают три-четыре миллиона украинцев, для них создают особые условия, чтобы они не могли проголосовать, для того, чтобы между собой соревновались кандидаты майдана, а нормальные люди не имели поддержки – вычеркнуть десять миллионов избирателей, треть внесённых в списки, это сильно. Накануне ЦИК принял решение вычеркнуть всех избирателей в РФ. У них и до этого не было комфортных условий, но те несчастные пять участков из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Питера закрывают и переносят для удобства то в Финляндию, то в Грузию», – отметил Семченко.

Далее канал политолога цитирует «порохобота», который в эфире «NewsOne» заливает о том, что «люди, которые находятся на территории РФ, оказываются под влиянием российской пропаганды».

«Это вопрос нацбезопасности, потому что люди там думают и оценивают неправильно, не бегают с флагами и не кричат: «Кто не скаче, той москаль!», – комментирует Семченко.

«Журналистка пыталась пришпилить этого «пургомёта», что все, кто хочет, может смотреть украинские телеканалы с любой точки планеты. Хоть «Пятый», хоть «Прямой», хоть фейсбук Порошенко.

Ответ от «пургомёта»: «Я в Германии был месяц назад, влияния российской пропаганды на себя через СМИ и общение, и даже на границе, я не увидел».

Более того, я в России был месяц назад, и там не почувствовал антиукраинской пропаганды», – прокомментировал политолог видеосюжет.

Даже журналисты украинского канала начали в лоб спрашивать «порохобота» на предмет демократичности такого нововведения.

«Какие политические силы выиграют от такого решения?» – спросили у гостя студии.

«От этого выигрывает Украина. Мы должны говорить о выборах президента не как об игре политических сил, а как об игре Украины на самосохранение и на дальнейшее адекватное развитие самостоятельного независимого европейского государства», – заявил обслуживающий режим Порошенко пропагандист.

«Это очень демократично – 10 процентов вычеркнуть в России, в Крыму, в Донбассе. В общей сложности выходит – треть активных избирателей. Уверен, если бы они имели возможность прийти на избирательные участки, они пришли бы при явке 100 процентов – по сути, это была бы половина избирателей Украины. Кому нужна половина избирателей Украины, которая голосует «не правильно»?» – отметил Семченко.

«Если есть украинцы, которые живут и работают на территории страны-агрессора, это их выбор. Они должны понимать, что они живут на территории страны-агрессора», – уверен «свидомый» украинец.

«Все украинцы должны думать, как Порошенко и Верховная Рада, которую поддерживает менее десяти процентов населения. Украинцы, которые живут в России – это десять процентов взрослого населения, они видят агрессию со стороны собственной власти», – иронизирует политолог.

«Они должны сделать свой выбор: если им очень важно проголосовать за того или иного кандидата, они могут для себя сделать выходной, приехать на территорию Украины или другой страны, где есть наши участки, и проголосовать», – объяснил оратор на укроТВ.

Семченко на эту фразу тут же представил, как избирателю из Новосибирска или Красноярска весело ехать в Киев голосовать за своего кандидата:

«При том, что авиасообщения нет, миллион пересадок – все условия, чтобы эти люди точно не отдали свой голос, потому что они неправильно голосуют».

«Государство Украина им чётко говорит: вы находитесь на территории страны-агрессора, где голосование за президента или парламент происходить не будет», – подытожил политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее даже у пропагандиста Гордона предстоящие выборы назвали самыми грязными в истории независимой Украины