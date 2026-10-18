Условия для Киева становятся всё хуже и хуже – Коц

Максим Столяров.  
18.10.2026 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Москва больше не будет обсуждать с Киевом возвращение захваченных территорий в Сумской и Харьковский областях, потому что менять их больше не на что.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва больше не будет обсуждать с Киевом возвращение захваченных территорий в Сумской и Харьковский...

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«На совещании с руководством Генштаба Путин вскользь сказал, в том числе, о зоне безопасности в Сумской области, в Харьковской области, и что наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России. И делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем.

Мне кажется, это одна из главных новостей дня, то есть буферная зона абсолютно полностью снята с переговорного стола.

Почему это важно? Летом прошлого года вокруг саммита в Анкоридже ходило очень много слухов, и по данным западной прессы, обсуждался только Донбасс: что Украина выводит свои войска из Донбасса, линия фронта в Запорожье и на Херсонщине замораживается – значит, оставшуюся часть Донбасса мы меняем на буферную зону», – рассказал Коц.

«Теперь смотрите на цифры, которые озвучил Верховный Главнокомандующий. В ДНР под контролем Киева осталось чуть больше 2700 квадратных километров. А полоса безопасности вдоль нашей границы уже больше 3000 квадратных километров, причем 2000 из них взяты только в этом году.

То есть, получается, уже буфер у нас больше, чем тот кусок Донбасса, который Киев еще зубами держит. И что на что менять?», – заметил он.

«То есть, произошло ровно то, о чем мы предупреждали: каждое следующее предложение для Киева, оно хуже предыдущего. Последнее было в июне 24 года, Путин прямо сказал, что реалии на земле будут меняться, и условия для переговоров тоже будут другими. Вот они и становятся потихоньку другими», – подытожил военкор.

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