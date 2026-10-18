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Москва больше не будет обсуждать с Киевом возвращение захваченных территорий в Сумской и Харьковский областях, потому что менять их больше не на что.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На совещании с руководством Генштаба Путин вскользь сказал, в том числе, о зоне безопасности в Сумской области, в Харьковской области, и что наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России. И делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем. Мне кажется, это одна из главных новостей дня, то есть буферная зона абсолютно полностью снята с переговорного стола. Почему это важно? Летом прошлого года вокруг саммита в Анкоридже ходило очень много слухов, и по данным западной прессы, обсуждался только Донбасс: что Украина выводит свои войска из Донбасса, линия фронта в Запорожье и на Херсонщине замораживается – значит, оставшуюся часть Донбасса мы меняем на буферную зону», – рассказал Коц.

«Теперь смотрите на цифры, которые озвучил Верховный Главнокомандующий. В ДНР под контролем Киева осталось чуть больше 2700 квадратных километров. А полоса безопасности вдоль нашей границы уже больше 3000 квадратных километров, причем 2000 из них взяты только в этом году. То есть, получается, уже буфер у нас больше, чем тот кусок Донбасса, который Киев еще зубами держит. И что на что менять?», – заметил он.