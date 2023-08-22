«Условия мира будут становиться всё хуже» – в Киеве затребовали срочного прекращения огня

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Киевскому руководству необходимо всеми силами добиваться прекращения огня и мирных переговоров, потому что с каждым разом условия для неонацистов становятся всё хуже.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, в какой-то момент Россия будет готова сесть за стол переговоров. И если мы этот момент упустим, а он может быть уже в октябре-ноябре, то мы зайдём на очередной круг, и потом условия могут быть хуже», – сказал экономист.

Он подчеркнул, что политика Киева приводила к тому, что условия с каждым разом становились только хуже, и ожидать каких-то изменений в будущем не приходится.

«На самом деле, если анализировать все события, начиная с 2014 года, то каждый раз условия для ведения переговоров становились хуже. Минский процесс касался Луганска и Донецка и предусматривал особый порядок местного самоуправления. Речи об аннексии не шло. Стамбульский процесс – на тот момент Россией уже были признаны два квазигосударства, что уже международное признание, как они считают. И они уже хотели не местное самоуправление, а автономию. Плюс Крым выходил за скобки. А следующий этап, к которому мы пришли после отказа от «Стамбула» и референдума, который они якобы провели – это уже не две области, а четыре. И уже не автономные, а как часть РФ. И сказать, что условия стали лучше, у меня язык не поворачивается», – добавил Вигиринский.