Условия по Украине диктует Россия, а не США

Анатолий Лапин.  
11.07.2025 13:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 619
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Россия не будет прекращать боевые действия ради переговоров, потому что не доверяет Западу и активно продвигается а фронте.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет прекращать боевые действия ради переговоров, потому что не доверяет Западу и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российская Федерация продвигается довольно успешно на всех направлениях. 25 километров в день берет. За июнь месяц больше 560 квадратных километров освободили. Они не были готовы идти на сегодняшнее соглашение по прекращению огня, потому что невыгодно было сейчас…

Россия диктует условия, не Штаты сейчас. От Штатов зависит, как долго это будет. Штаты торгуются Украиной, есть предварительно уже договоренность, что Украина отойдет под Россию, просто они пытаются выторговать», – заявил Телиженко.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить