Условно пророссийский президент и прозападный премьер Болгарии сошлись в войне компроматов

29.06.2020, София, Алексей Топоров

Болгарские СМИ опубликовали компромат, в котором человек с голосом предположительно премьер-министра страны Бойко Борисова дает поручение предположительно министру экономики Эмилю Караниколову выставить президента Болгарии Румена Радева некомпетентным дураком в парламенте после болгаро-японского форума.

Об этом сообщил портал Епицентър, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портал опубликовал две аудиозаписи, полученные из анонимного источника, одну датированную предположительно 5 февраля, а вторую 13 июня текущего года.

В первой человек с голосом, похожим на голос нынешнего премьер-министра Болгарии, общается с предположительно бывшим главой «ЛУКОЙЛ-Болгария» Валентином Васильевы Златевым, в котором сообщает, что намерен встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

А также посетовал на то, что сам «Валентин Васильевич» (так он на русский манер называет собеседника) является покровителем двух его заклятых противников – лидера Болгарской социалистической партии Корнелии Петровы Ниновой и президента Румена Радева. После чего собеседники договорились встретиться.

Во втором аудиофрагменте предположительно Борисов дает наставления министру экономики Эмилю Караниколову, как после болгарско-японского форума выставить Румена Радева полным идиотом.

Бойко Борисов

«Почему бы тебе не пойти в парламент? – говорит предполагаемый Борисов. – При необходимости собери их (депутатов – ред.), скажи что-нибудь о бизнес-форуме и скажи себе, что он (Радев) просто пыль там пускал. Они должны услышать от тебя, что независимо от его вчерашнего тона и глупости, я снова показываю, что именно я настоящий государственный деятель и что я мудрее… Мы должны посмеяться над ним и заставить его выглядеть смешно».

Что характерно, записи появились в прессе после того, как Румен Рдев обвинил прозападное правительство в том, что оно ведет Болгарию в пропасть.

«Какой нормальный инвестор вложит деньги в Болгарию, когда видит, что здесь попирается закон, – дал президент оценку деятельности правительства при помощи Болгарского национальное радио. – Тысячи болгар эмигрировали, а сейчас от нас уйдёт и бизнес… Каждое руководство страны сталкивается с рисками, но вы можете видеть, что у нас есть дыра в сфере безопасности, и речь тут идет о премьер-министре. Таким образом, Болгария предстает в очень негативном свете в глазах всего мира. На нас появилось позорное пятно».

Румен Радев

Словно в подтверждение этих слов несколькими днями ранее в болгарских СМИ появились фото, изображающие мужчину, похожего на Бойко Борисова, лежащего в постели рядом с пистолетом и пачками денежных купюр.

Предположительно Бойко Борисов спит рядом с пистолетом на тумбочке

«Он (прездиент – ред.) перешел границу, он позволил себе запустить беспилотник и фотографировать меня», – отреагировал на эти фото сам болгарский премьер, однако не стал опровергать, что на фото, где он больше напоминает криминального босса, именно он.

Содержимое тумбочки

В свою очередь, Радев согласился с тем, что у него есть собственный беспилотник, однако отверг обвинения в том, что осуществлял видеосъемку.

Конфликт между президентом Руменом Радевым и премьер-министром Бойко Борисовым тянется с 2016 года, когда первый пошел на выборы с лозунгами о сближении с Россией, поддержанный Болгарской социалистической партией и партией Альтернатива для болгарского Возрождения.

Румен Радев поначалу пытался вести пророссийскую политику, но испугался ядовитого окружения

Однако, придя к власти, болгарский президент не сумел реализовать свои намерения, эксперты полагают, что он просто побоялся сделать это в стране-члене НАТО, наводненной западной креатурой.

Тем не менее, ставленник откровенно прозападной и подчеркнуто русофобской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов не забыл Радеву его взглядов и продолжает по возможности всячески пакостить.