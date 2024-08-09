Услышав русскую речь, контуженные ВСУшники подрываются при эвакуации

Украинские военные на фронте «не заморачиваются», на каком языке говорить, однако при эвакуации обращаются только на украинском, чтобы контуженый не подумал, что его забирают в плен. Правда, такой маркировкой свой-чужой нередко пользуются русские.

Об этом покинувшей страну киевской телеведущей Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё говорится прямым текстом, всё на «ты», не без крепкого словца. Совершенно, кстати, не заморачиваясь с языковым вопросом, «розмовляють вильно» люди и по-украински, и по-русски. На самом деле, украинский язык очень необходим при некоторых обстоятельствах. Если ты врач, вытягиваешь контуженого, ты всегда разговариваешь по-украински. Ты забираешь оружие, гранаты, потому что у него может клемануть, но у опытного военного в такой ситуации забрать всё оружие – та ещё задачка. У него гранаты могут быть в таких местах. И контуженый человек, которого куда-то тащат с поля боя, слышит русскую речь. Он может не захотеть в плен, а тут такой вариант – прихватить ещё и врагов. Случаи бывали. Поэтому при раненых – всегда по-украински. Не хочешь, чтобы в тебя случайно разрядили рожок – будь добр», – рассказал Сазонов.

Однако он добавил, что таким подходом пользуется противник.

«У «Вагнера» были точно, они в нашем пикселе ходили, выдавали себя за наших. И у них «паляныця», «Укрзализныця» – отлично всё выходило, не отличишь. В полумраке заходит группа вроде в пикселе: «Хлопци, витаемо, бажаемо здоровья, як справы?» «Бажаю» – всё, и получил нож или пулю. Было такое, выбили нашу роту целую. Одна рота отступила и, как мы выражаемся, «постеснялись сказать, что они отступили». Поэтому была другая рота уверена, что справа свои. Справа заходят какие-то пацаны в пикселе – минус, минус, минус, минус. Вот так. Владеть украинской «мовой» очень важно», – подчеркнул ВСУшник.