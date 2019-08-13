Усмiхнеться доля: украинцы станут первыми в мире жертвами либертарианства

13.08.2019, Киев, Игорь Петров

Либертарианство как идеология партии «Слуга народа» может стать реальностью для Украины со всеми негативными последствиями.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поверхностные либеральные позиции, по-видимому, сначала провозгласил первый вице-спикер (Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук).

Он сказал: наша идеология – это либертарианство.

Сначала мы все над этим иронизировали, а теперь, я боюсь, это становится элементом реальности.

Продажа земли. Хочу играть и проиграть все, в том числе свою жену детей, и так далее – пожалуйста имеешь право.

Легализация марихуаны, легализация эвтаназии и так далее – это все является элементами либертарианской идеологии.

Вы что, этого хотите? Так не живет ни одна страна в мире», – недоумевает эксперт.