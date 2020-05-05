05.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Бандеровская пропаганда может праздновать успех: за годы «независимости» Украины население под воздействием пробандеровской пропаганды постепенно теряет отношение к 9 мая как к главному празднику – Дню Победы.

Соответствующие данные сегодня в Киеве презентовал курирующий искажение истории в антироссийском русле Институт национальной памяти и работающий на западные гранты «Фонд демократические инициативы».

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Так, согласно опросу, проведенному фондом «Деминициативами», лишь 32% жителей Украины считают, что необходимо праздновать именно и только 9 мая как День Победы.

Уже 14,3% респондентов полагают, что следует отменить День Победы и отмечать навязываемый властями 8 мая т.н. «День примирения» с гитлеровскими коллаборационистами.

«Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы – это, прежде всего, празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. Для 6% этот день является просто дополнительным выходным», – говорится в результатах исследования.