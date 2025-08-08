Успех будет за русскими, а не украинцами – немецкий генерал
Россия развивает успешное наступление на ряде участков фронта, а Покровск будет, скорее всего, потерян Украиной. Это откроет для ВС РФ широкие просторы для дальнейшего продвижения.
Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Фронт колеблется по всей ширине, русские постоянно и неуклонно, медленно завоевывают пространство. Потеря Покровска, конечно, открывает дальнейший путь на запад. Это дало бы возможность продолжить наступление на относительно свободной местности как можно быстрее, тем более, что, насколько я могу судить, Украине не хватает личного состава и тяжелой техники, чтобы построить здесь новую линию обороны…
Вопрос в том, удалось ли Зеленскому или ВСУ вовремя подтянуть достаточное количество личного состава и, прежде всего, тяжелой техники, чтобы вообще иметь хоть какой-то шанс на успех. Это тоже делает ситуацию особенно сложной, так что, к сожалению, нужно сказать, что русские скорее всего добьются успеха, чем украинцы», – заявил Катер.
