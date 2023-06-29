Успех российских ракетчиков: Уточнённые данные об ударе по Краматорску

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Минобороны обнародовало уточнённые данные о ракетном ударе по Краматорску.

«Уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников», – сообщает российское военное ведомство.

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Военкор Дмитрий Стешин обращает внимание на лживые публикации в западной прессе:

«Из Краматорска пытаются вылепить новую «Бучу», судя по свежим заголовкам западной прессы. Это означает, что наши очень удачно попали. Даю подсказку западным жалельщикам: а вам не приходило в голову просто оставить Донбасс в покое? Собраться и уйти в ваши Франкивски, Жмеринки, где вы там обитаете. За 9 лет ни разу не пришло такое в голову? Странно, за девять лет любую свинью можно научить собирать кубик Рубика», – пишет Стешин.

Бывший спикер армии ДНР Эдуард Басурин поясняет, почему украинские СМИ крутят кадры с пострадавшими посетителями кафе в Краматорске.

«Одним из топовых мест у военных стала пиццерия, рядом с которой находилось общежитие, забитое иностранными инструкторами. Как пишет газета New York Times, в день ракетного удара «ресторан был полон иностранных журналистов, работников гуманитарных организаций и украинских солдат». В краматорских чатах местные подтвердили данную информацию, указав, что в центре города располагался «штаб Пентагона, сотрудники которого и питались в злополучной пиццерии». Согласно анализу многих источников, в заведении кроме боевиков ВСУ находились военные США, Канады, Британии, а также представители Колумбии. Их привычка шиковать оказалась сильнее инстинкта «самосохранения». Властями Киева официально заявлено про 12 погибших и более 60 раненых. Среди них были и дети. Как предположил один из админов украинского канала, офицеры ВСУ брали с собой в пиццерию жён с детьми, чтобы показать иностранцам безопасность данного места. Но просчитались, подставив тем самым своих родных под удар. Пользуясь случаем, ещё раз напоминаю местным жителям, жёнам украинских боевиков. Держитесь подальше от скопления людей в форме, особенно, если они говорят на иностранном языке. Ракета не делает выборку – «мирный» или «человек в форме». Она бьёт по скоплению военных», – пишет Басурин.

Интересно, что сегодня также стало известно – президент Колумбии Густаво Петро дал распоряжение выразить решительный протест России в связи с ранением трех граждан страны в Краматорске.

«Краматорск – город, находящийся прямо рядом с фронтом. И правительство Колумбии, вызывающее нашего посла к себе, чтобы предъявить ноту за пострадавших рядом с бандеровским отребьем трех граждан Колумбии. Кто же эти прекрасные граждане, которые оказались в такой грязной тусовке? А это – бывший замминистра обороны Колумбии, бывший советник президента по переговорам с колумбийскими наркокартелями и повстанцами Серхио Харамильо Каро. А также писатель и журналистка, призванные засвидетельствовать героизм Каро. Этот Каро в Краматорске выполнял задачи, либо поставленные перед ним разведкой Колумбии, либо проводимые в интересах Министерства обороны этой страны (ну все же вряд ли он кокаин перевозил для Зеленского)… В свою очередь, Каро встречался на этой тусовке с бандеровской пропагандисткой, проживавшей в Канаде, Викторией Амелиной. Эта Виктория начала писать в 2014 году, и первый роман опубликовала как раз о Майдане. А в 2022 году она вместе с Людмилой Денисовой – уполномоченной по правам человека на Украине (выгнанной затем с этого поста за вранье) фабриковала доказательства» о преступлениях российских военных. И сейчас она – как раз и является важным винтиком в пропагандистской машине Украины, отвечающей за создание лживых информационных поводов о российской армии. А вообще, как все это интересно складывается – детский утренник в Краматорске в 19:50, а там за столиками – генералы ВСУ, иностранные наемники, главные украинские пропагандисты, наблюдатели из-за океана», – перечисляет политолог Павел Данилин.