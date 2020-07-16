Успех российского «Балканского рубежа» побудил сербских кинематографистов снимать патриотическое кино

16.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В Сербии впервые с момента гражданской войны 90-ых начались съемки фильма под названием «Кошаре», рассказывающем о подвиге сербских пограничников и военных, отразивших в 1999 году совместную атаку НАТО, Албании и «Армии освобождения Косово».

Об этом сообщил на своем сайте Киноцентр Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Авторами эпического по замыслу кинопроекта «Кошаре» стали режиссёр Балша Джого и сценарист Джордже Милосавлевич. Одним из актеров, занятых в фильме стал популярный как в Сербии, так и в России Милош Бикович. Кстати, в свое время Бикович рассказал, что именно после успеха в Сербии фильма «Балканский рубеж», обыгрывающего реальный исторический эпизод с занятием российскими десантниками аэродрома Слатина в Косово, у сербских кинематографистов появилась идея снять ленту, посвященную героизму сербских солдат в войне 90-х.

Подобные ленты за четверть века снимались режиссерами Хорватии и Боснии и Герцеговины, которые переиначивали кровавую историю на свой лад. В Сербии же все это время либо рефлексировали по-поводу того, что герои той войны – жертвы исторических обстоятельств и политиков («Красивые села горят красиво», «Нож»), либо идейно обслуживали западную теорию о том, что сербы в той войне во всем и перед всеми виноваты («Турне», «Круги»). И только теперь, на волне успеха «Балканского рубежа», сербский кинематограф приступил к съемкам патриотической ленты «Кошаре».

Исторический эпизод, легший в основу будущего фильма, носит название «битва при Кошаре» или «Ад Кошаре». В апреле 1999 года руководство НАТО, для поддержки своей воздушной операции, запланировало и осуществило масштабную атаку со стороны Албании на пограничный пост «Кошаре» на территории Метохии. В атаке участвовали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК.

Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия с воздуха.

Первыми бой агрессору дали югославские пограничники, впоследствии к ним присоединились армейские подразделения. Бои на Кошаре продолжались с апреля по май, однако югославские подразделения, несмотря на сильнейший натиск так и не пропустили противника на территорию страны. Но были вынуждены оставить позиции после Кумановского соглашения, в результате которого Слободана Милошевича принудили вывести армию и милицию из Косово.

Югославские бойцы, отразившие атаку на Кошаре

Подвиг югославских солдат сопоставим с подвигом Псковских десантников у высоты 776 во время Второй чеченской войны. Всего в боях у Кошаре погибли 109 югославских бойцов.

Мурал памяти погибших на Кошаре

Следует отметить, что ситуация с сербским кинематографом во многом схожа с российским, который на фоне многочисленных украинских киноподелок про войну с «российскими оккупантами» старательно избегает темы войны на Донбассе, ограничиваясь редкими некассовыми работами отдельных авторов.