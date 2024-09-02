Успех Сары Вагенкнехт на выборах аукнулся проблемами для американских ракет в Германии

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Правительства немецких земель должны донести до Берлина свое недовольство размещением американских ракет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Берлине заявила Сара Вагенкнехт, партия которой по итогам недавних выборов имеет шансы войти в правительства Тюрингии и Саксонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большой темой этой избирательной кампании, конечно же, является вопрос войны и мира. И люди ожидают, что правительства земель будут отражать их позиции и мнение большинства по этому вопросу», – сказала Вагенкнехт.

Она сослалась на данные соцопроса, проведенного ее партией.

«Половина людей в Германии боится быть втянутой в большую войну, а на востоке — большинство. Две трети на востоке выступают против ракетных планов США. Я считаю, что результаты выборов ясно дают понять, что должны делать правительства земель. Они должны возвысить свой голос. Они не могут принять решение на своем уровне, но должны на федеральном уровне поставить вопрос, чтобы изменить это», – сказала Вагенкнехт.

Также она считает, что региональные правительства должны потребовать от Берлина предпринимать больше дипломатических инициатив для достижения мира на Украине.