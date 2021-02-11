Успех «Спутника V» даст мощный импульс развитию российской фармацевтики

11.02.2021, Москва, Игорь Петров

Вакцина «Спутник V» очень востребована в странах Латинской Америки.

Об этом на дискуссии в Торгово-промышленной палате России сообщила Татьяна Машкова, генеральный директор Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вакцина сейчас, что называется, пробила стену. Обращения послов латиноамериканских стран идут просто круглые сутки, если взять мой телефон. Я выключаю звук на ночь – постоянно спрашивают, к кому обратиться», – сказала она.

Она напомнила, что заявками других стран на получение вакцины занимается Российский фонд прямых инвестиций.

«Вакцину уже зарегистрировали в Бразилии, Аргентине, Никарагуа, Мексике, Боливии, Парагвае. И регистрация идет и идет. Думаю, «на спине» нашей вакцины и остальная наша фармацевтика выедет – очень важно ломать стереотипы. Начиналось с того, что «да ну, зачем нам российская вакцина, лучше американскую подождем». А вот, по-другому пошло», – сказала Татьяна Машкова.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сообщил, что заявок других стран на получение вакцины много, но их не получается удовлетворить быстро, поскольку не хватает производственных мощностей.

«Заявки не теряются. Я о многих из них осведомлен. По решению президента внешним контуром занимается Российский фонд прямых инвестиций. Недавно они проводили серию конференций с послами африканских стран. Но, не скрою, что сейчас, на фоне происходящего есть катастрофическая нехватка производственных мощностей. Поэтому может быть некое промедление в принятии на себя обязательств с зарубежными партнерами. Оно, в первую очередь, обусловлено уже начавшейся массовой вакцинацией в России», – сказал замминистра.