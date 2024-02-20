«Успех в Авдеевке нужно развивать» – Путин

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За двое суток бегства из Авдеевки потери ВСУ по самым скромным оценкам составили две с половиной тысячи человек.

Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние двое суток, 17-18 февраля, [потери ВСУ составили] 2400 человек. Это не наши данные, это их данные. Естественно, мы учитываем всё, что связано и с теми, кого они бросили, не эвакуировали. Это большие потери», – сказал Шойгу.

Владимир Путин подчеркнул, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда.

«Что касается в целом ситуации по Авдеевке – это безусловно успех, я вас поздравляю. Его нужно развивать. Но развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспечено и техникой, и личным составом, вооружением и боеприпасами», – отметил президент.