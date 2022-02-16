Успехи «независимости». Более половины населения Косово хочет уехать из края

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Согласно опросу Приштинского института политических исследований (PIPOS) из 1 тысячи 50 опрошенных албанских «граждан» Косово 54,8% заявили о готовности эмигрировать из края.

При этом о готовности покинуть Косово заявили 73% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», результаты исследования Приштинского института политических исследований (PIPOS), опросившего 1 тысяч 50 случайных респондентов, были представлены на телешоу Rubikon.

Согласно полученным результатам, 54,8% опрошенных заявили о готовности эмигрировать из края , 28% ответили, что не эмигрируют, даже если бы у них была такая возможность, 11,4% сказали, что не уверены как бы поступили, появись у них подобная возможность, а 5,6% отказались отвечать на вопрос.

Наиболее заинтересованными в том, чтобы покинуть Косово оказались молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, причем 73% из них выразили готовность эмигрировать, и только 16% не уехали бы из страны, даже если бы у них была возможность. Готовность уехать на Запад выразили 62% респондентов в возрастной группе от 26 до 35 лет, а в возрастной группе от 36 до 45 лет – 61%. Половина респондентов в возрастной группе от 46 до 55 лет также оказались готовыми выехать за границу.

При этом доля респондентов, ответивших, что эмигрировали бы, если бы у них была возможность, снизилась до 38% в возрастной группе от 56 до 65 лет и до 30% в возрастной группе старше 65 лет.