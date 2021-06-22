Успехи России в ЦАР вызвали тревогу в Париже

22.06.2021, Банги, Иван Добровольский

Французские власти с сожалением констатируют, что Париж утратил былое влияние в Центральноафриканской Республике и африканском регионе в целом. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он заявил журналистам, что спасти положение могут страны из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Ле Дриан надеется, что сообщество не отвернется от европейского партнера, как это ожидаемо сделали центральноафриканцы.

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Radio Révolution Panafricaine оценивает заявление главного французского дипломата, как отражение общей несостоятельности политики Парижа по отношению к африканским странам, стратегия которого неоднократно подвергалась критике партнерами по Евросоюзу.

На фоне неоднозначного статуса бывшей метрополии – Россия выглядит надежным партнером с понятными африканцам целями. В ЦАР сейчас работают российские инструкторы, чья деятельность стала основополагающим фактором успеха республиканской армии в борьбе с радикалами. Россияне, которых иностранцы приписывают к «ЧВК Вагнера», организовали эффективное обучение местных силовиков. Это сотрудничество принесло пользу – стране удалось избавиться от крупных группировок боевиков.

Заявление главы французского МИД отражает настроение руководства страны – в Париже сожалеют об утраченном влиянии в ЦАР, наблюдая за укреплением позиций Москвы в африканском регионе.