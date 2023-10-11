«Успехи впечатляющие»: российская армия продолжает охват Авдеевки

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Российской армии удалось добиться существенных успехов на Донецком направлении, в частности под Авдеевкой, откуда регулярно ВСУ обстреливают столицу ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники и военкоры, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

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«В Донецке второй день слышна интенсивная канонада – действия наших сил резко активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки мы сумели ухудшить положение противника в Авдеевке и вышли на рубежи, с которых можем контролировать сообщение авдеевского гарнизона с остальной группировкой. Ситуация в развитии, нашим бойцам успеха и как можно меньше потерь», – пишет в своем тг-канале основатель батальона «Восток», замначальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

В свою очередь поэтесса и военкор Анна Долгарева отмечает, что по Авдеевке «успехи впечатляющие».

«Но более всего радует то, что появилась воля и решение на окончательное решение вопроса Авдеевки. Это та самая локация, откуда два года летит по Донецку. И сейчас мы видим беспрецедентную артиллерийскую работу, которой не наблюдалось с начала СВО. Так сказать, ответ на вопрос, где снаряды», – высказывается автор.

Тем не менее она считает, что освободить Авдеевку будет непросто.

«Авдеевку девять лет превращали в бетонную крепость, не считая тех укреплений, которые там имеются естественным образом – в первую очередь, это бетонированные укрепления старой советской военной части и Авдеевский коксохим, который вполне может стать новой Азовсталью. Сейчас очень важно, чтобы наших штурмовиков, которые зашли в Бердичи решительным ударом, не отсекли там, чтобы наша пехота смогла закрепиться на занятых рубежах, а там уже, при поддержке артиллерии, продвигаться дальше. При этом быстро не будет, история эта, как минимум, на всю зиму. Отлично, что она начата», – подчеркивает Долгарева.

Писатель и волонтер ВС РФ Герман Садулаев сообщил, что сейчас находится в Донецке, куда привез для российский военных тепловизоры и другую собранную помощь.

«И так получилось, что как раз сейчас наши войска штурмуют Авдеевку. Громыхает арта, и вся в одну сторону. Противнику не до обстрелов мирного населения, чем он обычно любит заниматься. Наши берут высоту за высотой, позицию за позицией», – описывает ситуацию Садулаев.

Военкор Ростислав Марсов рассказывает о деталях боев за Авдеевку.

«Прямо сейчас идёт штурм Авдеевки. Слышно на большом расстоянии работу крупного калибра стрелкового, скорее всего ЗУ используют по бетонным укрепам. Если вы не в теме, то это зенитное орудие и, по сути, огромный пулемёт, который раньше использовали для поражения авиации, а сейчас им либо сбивают БПЛА, либо опускают ствол и бьют по бетонным укреплениям. Стрелял так по бетону, очень эффективно», – пишет Марсов.

У него складывается впечатление «работы с максимальной эффективностью, когда в светлое время суток подавляют артиллерию и склады, а ночью штурмуют».

«Но для последнего требуется высокий уровень подготовки и оснащения ПНВ и тепловизионными прицелами. Таким образом, из боя выключается ствольная артиллерия, так как наводить и корректировать её в темное время суток проблематично и небезопасно с точки зрения светомаскировки. Сейчас важно добиться максимальных результатов до прихода резервов ВСУ, в идеале перерезать три основные дороги снабжения. Если это получится сделать в ближайшие дни, то шансы на взятие есть, если нет, то будут очень тяжёлые бои в духе бахмутской мясорубки», .- предупреждает Марсов.

Экс-глава МГБ ДНР, полковник ФСБ запаса Андрей Пинчук подчеркивает:

«Ранее неоднократно анонсированное в этом канале контр-контрнаступление России, которого мы ждали к середине октября, началось. Оно будет осуществляться по трем ключевым направлениям. Первые два – Авдеевка и Купянск – обозначены».

В паблике полка «Восток» с утра добавили свежих новостей.

«Держим кулаки за наших под Авдеевкой и в Марьинке. Под Авдеевкой наши сумели продвинуться и закрепиться, поставив противника в невыгодное положение. Мешает огромный отвал за Авдеевкой в направлении Константиновки – противник засел там и его нужно срочно оттуда выбивать. Мы знаем этот отвал – в четырнадцатом ещё до взятия Авдеевки мы держали там НП с расчётом ПТУРа. С него отлично обозреваются все окрестности, а площадь его и состав грунта позволяют закрепить там немало сил и средств. Сейчас он – одна из приоритетных задач», – сообщает «Восток».