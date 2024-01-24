Успехом для ВСУ сейчас будет удержать территории – украинский аналитик

Анатолий Лапин.  
24.01.2024 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Успехом для украинских войск сейчас будет не захват новых, а удержание существующих территорий.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил военный аналитик Антон Муравейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Успехом для украинских войск сейчас будет не захват новых, а удержание существующих территорий. Об...

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По мнению Муравейника, ВСУ должны занять глухую оборону и отбиваться.

«Я бы акцентировал внимание на том, чтобы мы не теряли территории, на удержании. Лично я не вижу возможности сейчас возможности захватывать новые территории, отвоевывать, вернее, назад свои территории в перспективе полугода, чтобы это была какая-то ощутимая история.

То есть сейчас мы находимся в обороне, противник владеет инициативой, а мы отбиваемся. Потому сейчас успех – это сохранение территории», – заявил Муравейник.

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