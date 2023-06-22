Успехов у ВСУ уже не будет – экс-полковник СБУ 

Владимир Гладков.  
22.06.2023 09:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1187
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За полтора года Специальной военной операции ВСУ продемонстрировали, что способны проявлять военные успехи только там, где имеют многократное превосходство в живой силе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За полтора года Специальной военной операции ВСУ продемонстрировали, что способны проявлять военные успехи только...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ведущий поинтересовался ходом наступления ВСУ, и стоит ли ждать от Киева какой-либо хитрости.

«Не думаю. Полтора года идёт операция, и весь ход боевых действий говорит, что каких-то гениев стратегии и тактики, Суворова и Рокоссовского с той стороны не наблюдается.

То, где им удавалось получить преимущество, которое они выдают за колоссальные победы – в конечном итоге это был или результат каких-то договорённостей, или, как было на харьковском направлении, пятикратно превосходя в силах, просто продавили фронт массой. А там, где соотношение сил примерно равно, ничего у них не получается», – сказал Прозоров.

«Причём в прошлом году, я лично был свидетелем освобождения Северодонецка и Лисичанска, наших войск было в три раза меньше, чем украинских. Тем не менее, у нас это получилось. У них я не видел таких ситуаций. Когда они более-менее подготовились, набрали большое количество западной техники, мы со своей стороны продемонстрировали устойчивую оборону, и всё, у них ничего не получается.

Враг да, силён, неплохо подготовлен, но приписывать ему сверхспособности тактики и логистики не стоит. Не думаю, что стоит ждать чего-то сногсшибательного с их стороны», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть