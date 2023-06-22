Успехов у ВСУ уже не будет – экс-полковник СБУ 

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За полтора года Специальной военной операции ВСУ продемонстрировали, что способны проявлять военные успехи только там, где имеют многократное превосходство в живой силе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался ходом наступления ВСУ, и стоит ли ждать от Киева какой-либо хитрости.

«Не думаю. Полтора года идёт операция, и весь ход боевых действий говорит, что каких-то гениев стратегии и тактики, Суворова и Рокоссовского с той стороны не наблюдается. То, где им удавалось получить преимущество, которое они выдают за колоссальные победы – в конечном итоге это был или результат каких-то договорённостей, или, как было на харьковском направлении, пятикратно превосходя в силах, просто продавили фронт массой. А там, где соотношение сил примерно равно, ничего у них не получается», – сказал Прозоров.

«Причём в прошлом году, я лично был свидетелем освобождения Северодонецка и Лисичанска, наших войск было в три раза меньше, чем украинских. Тем не менее, у нас это получилось. У них я не видел таких ситуаций. Когда они более-менее подготовились, набрали большое количество западной техники, мы со своей стороны продемонстрировали устойчивую оборону, и всё, у них ничего не получается.

Враг да, силён, неплохо подготовлен, но приписывать ему сверхспособности тактики и логистики не стоит. Не думаю, что стоит ждать чего-то сногсшибательного с их стороны», – добавил он.