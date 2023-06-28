Успехов ВСУ не предвидится, Украину принудят к переговорам, – Карасев

Финализация украинского конфликта произойдет в этом году.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, Запад и Россия заинтересованы в этом, а изменить ситуацию может только большой успех ВСУ на фронте, что маловероятно.

«В этом году произойдет финализация военной кампании на театре военных действий Украины. Этот мятеж Пригожина подталкивает и Запад, и Россию к тому, чтобы в этом году все было финализировано. Одно только может помешать этой финализации – если вдруг Украина до середины июля добьется впечатляющих успехов на театре военных действий. Или добьется стратегического перелома, освобождения территорий и так далее.

Но это сценарий, скорее, гипотетический, чем реалистический… Поскольку уже впечатляющих успехов нет на фронте у нас, значит, тогда после Вильнюса [саммит НАТО, который пройдет в июле] будут толкать нас на переговоры», – заявил Карасев.