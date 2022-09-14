Успешное наступление ВСУ обеспечило Киеву важнейшую политическую победу на Западе
Значительное количество иностранных наёмников в рядах ВСУ и западная бронетехника обеспечили Киеву прорыв под Изюмом и Балаклеей.
Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-TV» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, воюет Украина, но значительное количество добровольцев на украинской стороне тоже есть. Больше того, прорыв под Балаклеей в значительной мере был обеспечен поставками бронированной техники стран Запада.
Если посмотреть на видео, то там, в основном БТР, БМП и танки, которые Украина в последние месяцы получила или из стран Варшавского блока, или Австралии, Британии, США. Это хорошая, ухоженная, относительно новая техника, в достаточном количестве, которая была введена в прорыв, сыграла важнейшую роль в расколе российской группировки под Изюмом и Балаклеей», – отметил Бортник.
Он добавил, что это наступление было крайне важным для киевского режима, чтобы не остаться без финансовой помощи Запада.
«Самый главный результат этого контрнаступления, о котором говорят меньше всего, – это то, что оно крайне важно политически и сточки зрения общественного мнения в Украине, но ещё больше важно с точки зрения на Западе. Если Украина бы на протяжении осени не продемонстрировала готовность побеждать или хотя бы обороняться эффективно, то уровень финансовой, военной поддержки со стороны стран Запада начал бы снижаться», – считает политолог.
Спасибо!
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