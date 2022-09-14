Успешное наступление ВСУ обеспечило Киеву важнейшую политическую победу на Западе

Значительное количество иностранных наёмников в рядах ВСУ и западная бронетехника обеспечили Киеву прорыв под Изюмом и Балаклеей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-TV» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, воюет Украина, но значительное количество добровольцев на украинской стороне тоже есть. Больше того, прорыв под Балаклеей в значительной мере был обеспечен поставками бронированной техники стран Запада.

Если посмотреть на видео, то там, в основном БТР, БМП и танки, которые Украина в последние месяцы получила или из стран Варшавского блока, или Австралии, Британии, США. Это хорошая, ухоженная, относительно новая техника, в достаточном количестве, которая была введена в прорыв, сыграла важнейшую роль в расколе российской группировки под Изюмом и Балаклеей», – отметил Бортник.