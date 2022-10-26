Успешность российской «калибровки» обеспечили украинские олигархи – Чаплыга

Новости Украины

Министр энергетики Украины заявляет, что электроэнергию придется импортировать, в том время как ее генерация внутри страны практически не изменилась.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с первого октября по сегодняшний день практически (ну может колебания 5-7%), не изменилась генерация электроэнергии. Не изменилось. А что сделали русские? Они ухайдохали трансформаторы, то есть – распределительные сети. Независимо от того, сколько у тебя электрики в батарейке, если у тебя проводов нет, то лампочка гореть не будет. А куда же девается?», – озадачился Чаплыга.

На вопрос, почему тогда происходят веерные отключения электроэнергии на Украине, он объяснил, что украинские олигархи на протяжении многих лет уничтожали энергосистему Украины, не проводя ремонтные работы сетей, которые на данный момент не выдерживают нагрузки.

«Сети не выдерживают, друг мой. Сети – когда последний раз ремонтировали? Наши олигархи не на твоих трех копейках живут, понимаешь? Наши олигархи живут на том, что Кабмин им давал напрямую в качестве компенсаций. Наши олигархи живут с того, что они установили тариф на так называемую зеленую энергетику говна и палок! Установили тариф в пять раз выше, чем в любой цивилизованной стране и продают это нам, а также за счет того, что они гоняли электрику лишнюю куда-то за рубеж. А с тебя, а что с тебя толку? Вот, тридцать лет они уничтожали. Понимаешь? Уничтожали», – возмутился украинский политолог.

«Вышел Витренко (гендиректор «Нафтогаза» – ред.) и сказал, что предстоящая зима будет самая худшая в истории Украины», – отметил ведущий Вадим Герасимович.

«Это у тебя будет худшая зима. А у него она будет самая лучшая, равно как у олигархов. Поверь, это лучшая зима в ихней жизни», – заверил политолог.

Он задался вопросом, куда же девается избыточное электричество.

«Если ты не потребляешь, промпредприятия не потребляют, а оно все работает. Куда она девается? А! У нас с кем единая энергосистема? С ЕС. То есть генерация у тебя не изменилась, русские накрыли распределение. Куда пошла электрика? После этого выходит министр энергетики и комиссия по энергетике и говорят: «Вы знаете, такая херовая ситуация, что нужно будет импортировать электрику». Ну, а х#ли? С газом же прокатило. С газом же реверс прокатил? Добыли газ на Украине, сделали вид, что его экспортировали и продали нам по цене в сто раз больше, немецкого хаба. Гениальная схема! А чем тебе схема с импортом электрики не катит? Чем электрика хуже?», – добавил Чаплыга.