Успешный опыт КНР позволит РФ защитить информационный суверенитет

В целях борьбы с кадровым дефицитом и киберпреступностью российские IT-специалисты призывают с ранних лет просвещать граждан в вопросах информацинно-технологической безопасности и подготавливать квалифицированные кадры в учреждениях СПО.

Об этом говорили участники планового заседания Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов подчеркнул, что в настоящее время спрос на специалистов в области IT-технологий превышает предложение. По его словам, исчерпать возникший дефицит позволит качественная профориентация и обучение по ускоренным программам.

«Разрыв между потребностями рынка и выпускниками (превышен – ред.) в два с половиной раза. ВУЗы выпускают меньше 10 тыс. специалистов в год, а потребность – от 20 – 25 тыс. И с каждым годом дефицит накапливается. Возможный вариант решения – включать в образовательный процесс, помимо ВУЗов, еще и среднее профессиональное образование и делать профориентацию на уровне школы. Школа – кибергигиена и профориентация, среднее специальное образование – по тем (направлениям – ред.), где не нужно высшего образования (инженер мониторинга, инженер реагирования). Если мы начнем закрывать большую часть специалистов через среднее специальное образование, не за пять – шесть лет, а за полтора – два года, (под силу будет – ред.) закрыть этот дефицит», – предложил Ляпунов.

Эксперт отметил, что подобный подход поспособствует активному развитию бизнеса и, тем самым, за 3–4 года целиком восполнит кадровую недостачу.

В свою очередь, специалист по технологиям искусственного интеллекта Роман Душкин напомнил, что наиболее важным и уязвимым звеном в вопросах охраны критической инфраструктуры является человек. Он порекомендовал обратиться к методам воспитания информационной культуры Китая.

«Предложил бы запустить программу массовой ликвидации технологической безграмотности. Сейчас это должен быть технологический ликбез, чтобы буквально каждый человек в нашем обществе, в нашей стране – понимал, что такое технологии, как с ними взаимодействовать и как обеспечивать общую технологическую, информационную безопасность. Начинать нужно это чуть ли не с детского сада. Если обратить внимание на опыт наших коллег в Китае, там уже разработаны учебники по искусственному интеллекту – чуть ли не для первоклассников. Почему мы об этом не задумываемся, мне не очень понятно. Мы уже могли бы вводить программы в школы по развитию новых высоких технологий и обучению детей не только базовым фундаментальным навыкам и знаниям, но и тем, что понадобятся в будущем», – заключил Душкин.