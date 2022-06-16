Успеть до холодов: Пушилин анонсировал ускорение спецоперации на Украине

Операция по освобождению Донбасса вынужденно ускоряется, чтобы завершиться до конца теплого времени года.

Об этом в эфире программа «Антонимы» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Пушилин подчеркнул, что темпы спецоперации были медленными потому, что их ускорение приводит к росту количества потерь как среди мирного населения, так и среди военных.

«У нас есть ограничение по времени, потому что дальше холодное время года, нам к нему нужно приготовиться, нам нужны коммуникации, котельные проверить, газоснабжение, восстановить газораспределительные станции – целый пласт работы, который нужно успеть просто физически… (Ускорение операции) – это вынужденная составляющая нынешнего периода. Мы вынужденно ускоряемся, потому что любое ускорение влечет за собой увеличение количества жертв, причем, как среди наших военных, потому что им приходится заходить на менее подготовленные позиции и масса есть сопутствующих моментов, но это, конечно же, еще и дополнительный риск для гражданского населения.

Мы могли бы, конечно, многие хотят махнуть шашкой – «Давайте, как американцы в Ираке были – сравнять все с землей». Послушайте, для американцев это чужие люди, а для нас это свои. Наверное, можно было бы так сделать, но мы тогда потеряем свою сущность, мы тогда станем такими, как они. А чем мы тогда лучше?», – заявил Пушилин.