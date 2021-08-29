Успокоить орущих и ревущих в автомобилях

29.08.2021 17:44 (Мск), Москва, Платон Беседин

Жара. Укладываешь дочерей спать. И вот они, посопев, поворочавшись на кровати, наконец-таки почти засыпают. Однако в этот момент за окном – жух! Или фух! – и проносится автомобиль или мотоцикл, орущий музыкой или ревущий глушителем. Дети просыпаются, а ты… хм, рука тянется к пистолету, не иначе.

Потому что достали! Да, достали эти орущие и ревущий автомобили, обязательно проносящиеся то ночью, то днём. Особенно в центральной части города. Ты смотришь на них, слышишь их и думаешь: что у этого человека в мозгу? И, кстати, заметьте, очень часто у таких водителей лица, что называется, не обременены интеллектом, а музыка звучит самая низкосортная. Видимо, есть связь, правда, между уровнем развития человека и есть привычками, вкусами? Точно есть.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Потому как ты объяснишь такому, что правильно, а что нет? Апеллировать к совести начнёшь? Или говорить так, мол, нельзя, ты ведь другим мешаешь? Да ему абсолютно, выразимся эвфемизмом, всё равно на других. Он за себя и только за себя переживает. А другие? Какое ему дело до других?

Потому остаётся взывать только к закону. Однако штраф за подобные нарушения – внимание! – всего 500 рублей. Да, да, жалких полтысячи! Кто этих денег убоится, когда можно с ветерком под музыкальную дрянь под окнами несчастных промчаться?

К счастью, теперь внесена инициатива – внесена мэром столицы Собяниным – увеличить штраф для любителей громкой музыки и ревущих машин. Пока речь идёт главным образом о Москве, но со временем данная практика может – и должна – охватить и другие города. И теперь уже не 500, а 5000 рублей штрафа будет. Ощути посильнее наказание, в общем. Главное – как тут будет осуществляться контроль и фиксироваться нарушения.

Возможно, кто-то скажет, поддавливают и даже давят, но как быть с теми, кто не хочет слушать эту идиотию? Ведь свобода одного заканчивается там, где попирается свобода другого. И если не работает моральный закон внутри человека, то должен работать закон юридический. А иначе – никак. Хотя в идеале, конечно, лучше воспитывать, а не наказывать уже по факту. Но то лучше, а есть реальность. И она неспокойна – в том числе, и из-за диких мотоциклистов и автомобилистов. Пора чуть подуспокоить её.