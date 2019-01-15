Устал ждать визу: хакер из Непала взломал сайт МИД Украины

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Непалец Арбин Годар приехал осенью 2018 года в Киев на регулярное мероприятие для так называемых “белых хакеров”. Но перед тем, ожидая визу, взломал сайт Министерства иностранных дел Украины и получил доступ ко всем заграничным паспортам украинцев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью киевскому изданию Liga.net рассказал соучредитель организации Hacken Дмитрий Будорин.

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По его словам, Годар – чрезвычайно талантливый юный хакер. Украинскую визу он получал через сайт МИДа, но тот по каким-то причинам плохо обновлялся.

Поэтому паренек решил помочь чиновникам, обнаружив “дыры” в безопасности. Правда, при этом он получил доступ к загранпаспортам всех украинцев.

“Об этом баге мы сообщили министерству, и там, конечно, поблагодарили. Предложили парню зайти в гости, чтобы вручить ему сертификат. Впрочем, Годар отказался посещать государственные органы”, – добавил Будорин.

Этот же непалец нашел крутой баг в компании Uklon буквально за каких-то полчаса, поэтому и выиграл на съезде “белых хакеров” приз за самую крутую найденную уязвимость – 1500 долларов.