Устали все. Украина превратилась в «больного человека Европы»

13.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Сегодня ни Запад, ни Россия не знают, как поступить и что делать с проблемной Украиной.

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил местный политолог Вадим Гигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, мы говорили, не знают, что делать с Белоруссией. Но мы бы сильно переоценивали стратегическое мышление западных держав, если бы сказали, что они знают, что делать с Украиной. Но самое интересное – и Россия не очень знает, что делать с Украиной. Украина на данный момент – это старое, XIX века определение по отношению к Турции – больной человек Европы.

От украинской повестки Евросоюз просто устал, он хочет, чтобы ее как-то не было. Россия, действительно, для них – это вызов, слишком разогретые ожидания уже от того, что происходит на Украине. Новая администрация Байдена будет пытаться проводить какую-то свою линию. Какую? Эта линия не очевидна. Но что важно – ни в одном из этих планов нет Украины в НАТО. Де-факто под контролем как некий элемент протектората, это уже есть», – заявил Гигин.