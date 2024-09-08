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«Украинская армия, уступающая по численности и вооружению, сталкивается с низким моральным духом и дезертирством». Материал с таким заголовком вышел сегодня утром на сайте американского CNN.

«Дима никогда не тушит сигарету, пока не выкурит ее до самого фильтра, рискуя обжечь пальцы, чтобы выдавить еще одну затяжку. Он провел годы на украинском фронте. Он знает цену хорошему дыму. Будучи командиром батальона, Дима командовал примерно 800 бойцами, которые сражались в самых ожесточенных и кровопролитных сражениях войны — последний раз под Покровском, стратегически важным городом на востоке страны , который сейчас находится на грани захвата Россией. Но поскольку большинство его солдат были мертвы или тяжело ранены, Дима решил, что с него хватит. Он уволился и устроился на другую работу в армию – в офис в Киеве», – так описывает автор репортажа историю одного из украинских военных командиров.

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Стоя возле своего офиса, куря одну сигарету за другой и попивая сладкий кофе, герой репортажа по имени Дима сказал CNN, что больше не может смотреть, как гибнут его люди.

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«Два с половиной года изнурительного наступления России уничтожили множество украинских подразделений. Подкрепления поступают редко и скудно, из-за чего некоторые солдаты истощены и деморализованы. Ситуация особенно тяжелая в пехотных подразделениях вблизи Покровска и в других местах на восточной линии фронта, где Украина изо всех сил пытается остановить медленное продвижение России», – говорится в публикации.

CNN поговорил с шестью командирами и офицерами ВСУ, которые до недавнего времени сражаются или руководили подразделениями в районе Покровска. Все шестеро заявили, что дезертирство и неподчинение становятся широко распространенной проблемой, особенно среди новобранцев.

Четверо из шести, включая Диму, попросили изменить или не разглашать их имена из-за деликатного характера темы и того, что они не уполномочены общаться со СМИ.

«Не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство. Когда сюда приходят новые ребята, они видят, как это трудно. Они видят много вражеских беспилотников, артиллерии и минометов», — рассказал CNN один из командиров подразделений, которые сейчас воюют в Покровске. Он также попросил не называть его имени.

«Они отправляются на позиции один раз, и если выживают, то больше не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ покинуть армию», — добавил он.

В отличие от тех, кто добровольно пошел в начале войны, у многих новобранцев не было выбора вступить в конфликт. Они были призваны после того, как весной вступил в силу новый закон Украины о мобилизации, и не могут законно покинуть страну, пока правительство не введет демобилизацию, если только они не получат на это особое разрешение.

Но проблемы с дисциплиной явно начались задолго до этого. Украина пережила чрезвычайно трудный период прошлой зимой и весной. Месяцы задержки с поставкой военной помощи США в страну привели к критической нехватке боеприпасов и серьезному падению морального духа.

Несколько солдат рассказали CNN в то время , что они часто оказывались в хорошей позиции, с четким обзором приближающегося противника и без артиллерийских снарядов для стрельбы. Некоторые говорили о чувстве вины за то, что не смогли обеспечить адекватное прикрытие для своих пехотных подразделений.

«Дни длинные, они живут в землянке, дежурят круглосуточно, и если они не могут стрелять, у русских есть преимущество: они слышат, как они наступают, и знают, что если бы они стреляли, этого бы не произошло», — сказал Андрей Горецкий, украинский офицер, чье подразделение сейчас воюет в Часовом Яру, еще одной горячей точке на восточной линии фронта.

Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотострелковой бригады, рассказал CNN, что подразделение пытается ротировать солдат каждые три-четыре дня. Но беспилотники, число которых только увеличилось в ходе войны, могут сделать это слишком опасным, заставляя солдат оставаться на месте дольше. «Рекорд — 20 дней», — сказал он.

По мере ухудшения ситуации на поле боя все большее число солдат начали сдаваться. Только за первые четыре месяца 2024 года прокуроры возбудили уголовные дела против почти 19 000 солдат, которые либо покинули свои посты, либо дезертировали, согласно данным украинского парламента. Более миллиона украинцев служат в силах обороны и безопасности страны, хотя в это число входят все, включая людей, работающих в офисах вдали от линии фронта.

Это ошеломляющее и, скорее всего, неполное число. Несколько командиров сообщили CNN, что многие офицеры не сообщают о дезертирстве и несанкционированных отлучках, надеясь вместо этого убедить солдат вернуться добровольно, без наказания.

Такой подход стал настолько распространенным, что Украина изменила законодательство, чтобы декриминализовать дезертирство и самовольную отлучку, если они совершены впервые.

Горецкий сказал CNN, что этот шаг имел смысл. «Угрозы только ухудшат ситуацию. Умный командир отсрочит угрозы или даже избежит их», — сказал он.

Покровск стал эпицентром битвы за восток Украины. Российские войска медленно продвигались к городу в течение нескольких месяцев, но их продвижение ускорилось в последние недели, поскольку украинская оборона начала рушиться.

Город расположен на ключевой дороге, которая соединяет его с другими военными городами в этом районе, и железной дорогой, которая связывает его с Днепром. Последняя крупная шахта по добыче коксующегося угля, все еще находящаяся под контролем Киева, также находится к западу от города, поставляя кокс для производства стали — незаменимый военный ресурс.

Украинские солдаты в этом районе рисуют мрачную картину ситуации. Силы Киева явно уступают по численности и вооружению, некоторые командиры оценивают, что на каждого украинца приходится 10 российских солдат.

Но, похоже, они также борются с проблемами, которые сами и создали, пишет автор репортажа.

Офицер бригады, воюющей в Покровске, попросивший не называть его имени по соображениям безопасности, рассказал CNN, что серьезной проблемой там является плохая связь между различными подразделениями.

По словам офицера, были даже случаи, когда солдаты не раскрывали другим подразделениям полную картину боя из-за страха, что это выставит их в плохом свете.

Один из командиров батальона на севере Донецка рассказал, что его фланг недавно оказался уязвимым для российских атак после того, как солдаты соседних подразделений покинули свои позиции, не доложив об этом.

По словам нескольких рядовых солдат, которые до недавнего времени воевали в Покровске, большое количество различных подразделений, отправленных Киевом на восточную линию фронта, вызвало проблемы со связью.

Один из них сказал, что не было ничего необычного в том, что украинские глушители сигналов мешали жизненно важной координации и запускам беспилотников, поскольку подразделения из разных бригад не могли нормально общаться.

Группа саперов (или боевых инженеров) дала интервью CNN недалеко от границы между Украиной и Курской областью России, куда они недавно были передислоцированы из района к югу от Покровска.

Только что завершив длительную миссию за границей, они сгорбились за столом у закрытого ресторана недалеко от границы, ожидая, когда появится их машина.

Куря одну за другой и пытаясь не заснуть, они задавались вопросом, почему их отправили в Курск, когда на восточной линии фронта царит хаос.

«Было странно въезжать в Россию, потому что в этой войне мы должны были защищать свою землю и свою страну, а теперь мы сражаемся на территории другой страны», — сказал один из них. CNN не раскрывает их личности, поскольку они не были уполномочены общаться со СМИ, а также из-за деликатного характера их слов.

Все четверо сражаются уже более двух с половиной лет, и их работа нелегка. Будучи саперами, они проводят дни на передовой, расчищая минные поля, готовя оборону и проводя контролируемые взрывы. Они могут оказаться под атакой, даже опережая первую линию пехоты, таща на себе около 40 килограммов (88 фунтов) снаряжения и четыре противотанковые мины, каждая весом около 10 килограммов (22 фунта).

В интервью CNN они выглядели совершенно измотанными. У них не было отдыха между миссией в Покровске и миссией в Курске.

«Это зависит от каждого командира. Некоторые подразделения получают ротацию и имеют отпуск, в то время как другие просто сражаются без остановки, вся система не очень справедлива», — сказал один из солдат. На вопрос, дали ли им успехи в Курске такой же импульс, как и остальной стране, они остались скептиками.

«После трех лет этой войны все кажется прежним», — сказал один из мужчин в интервью CNN.

Даже офицеры с многолетним опытом работы считают ситуацию на востоке сложной.

Некоторые, как Дима, переводятся на должности вдали от линии фронта. Он сказал, что его решение покинуть поле боя было в основном обусловлено разногласиями с новым командиром.

Несколько офицеров сообщили CNN, что это тоже становится все более распространенным явлением. Ряды Диминого батальона редели все больше и больше, пока подразделение не исчезло совсем.

По словам Димы, им так и не удалось получить достаточное подкрепление, и он возлагает вину за это исключительно на правительство и его нежелание набирать больше людей.

Батальон понес болезненные потери в прошлом году, сражаясь на нескольких линиях фронта, прежде чем его отправили в Покровск без всякого отдыха. Дима увидел так много убитых и раненых своих людей, что он онемел.

Тем не менее, он заявил CNN, что полон решимости вернуться на передовую, но сначала внесет одно изменение.

«Я сейчас принял решение, что перестану привязываться к людям эмоционально. Это гнилой подход, но он самый разумный», — сказал он.