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Западные СМИ довольно сдержанно и скептически оценили презентованный вчера Владимиром Зеленским «план победы» Украины. Более того, у ряда изданий появились закономерные вопросы насчет конкретного содержания ряда пунктов этого плана.

Так, The Times задается вопросом, вынесенным в заголовок материала: «Что Зеленский подразумевает под неядерным сдерживанием?», силы которого предлагает Западу разместить на территории Украины на постоянной основе.

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«У Зеленского есть планы по созданию «неядерного» пакета стратегического сдерживания, направленного на предотвращение и сдерживание российской агрессии. Хотя детали «всеобъемлющего» плана держатся в секрете, они обсуждались с лидерами США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Зеленский хочет, чтобы пакет был достаточным для защиты его страны от любой военной угрозы», – говорится в публикации.

Западные аналитики и военные источники считают, что этот пакет может включать в себя различные меры и виды вооружений, такие как разработка баллистических ракет, наращивание инфраструктуры НАТО и увеличение численности закаленных в боях украинских войск, отмечает издание.

Среди вариантов Зеленского The Times приводит создание потенциала баллистических ракет.

«Один из украинских военных источников сказал, что, по его мнению, Зеленский имел в виду развитие потенциала дальнего удара, такого как баллистические ракеты и беспилотники, которые могут достигать целей на гораздо большем расстоянии. Это может включать в себя увеличение поставок союзниками Украины такого оружия. По словам источника, Киев также хотел бы получить поддержку в производстве более дальнобойного оружия внутри страны. На такое оружие не будут распространяться ограничения, наложенные Западом»., – говорится в статье.

А The Washington Post вынес в заголовок поясняющее утверждение «Почему план Зеленского может быть далеким от немедленной победы». Причиной этого газета называет «цинизм и усталость среди союзников Украины».

WP напоминает, что Украина истощается в своей борьбе против российской военной машины, которая превышает украинские ресурсы количественно.

The Washington Post цитирует президента Чехии Петера Павела, заявившего, что украинцам «нужно быть реалистами» и что наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории окажется под контролем России.

Издание также прогнозирует изменение нынешних прозападных настроений на Украине в случае теоретических мирных переговоров с Россией. И это даже несмотря на то, что США и европейские правительства «вложили много миллиардов долларов в борьбу, в то же время допустив медленные темпы поставок оружия и ограничения использования оружия большой дальности».

The New York Times с долей цинизма характеризует план Зеленского, как «попытку успокоить нацию». Издание отмечает, что предложение Зеленского в значительной степени полагается на увеличение помощи Западу, и пока это вызвало прохладную реакцию союзников Украины.

«Обращение президента было расценено многими украинцами как попытка «продать» его послание на дому и успокоить нацию, где усталость от войны растет», – говорится в материале.

При этом издание отмечает: поддержат ли западные союзники Киева этот авантюрный план, еще неизвестно. Так, по мнению главы Объединенного комитета начальников штабов войск США Чарльза Брауна, «План победы не содержит ничего нового и всего лишь повторяет некоторые из предыдущих призывов Украины увеличить военную помощь».

Наиболее скептичен в отношении озвученного хозяином Банковой набора тезисов Newsweek. Журнал отмечает, что «ни одна страна публично не одобрила или не прокомментировала осуществимость плана Зеленского».

«Зеленский стремится укрепить стратегию до того, как новый президент США примет присягу в следующем году. Опрошенные чиновники свидетельствуют, что ни один из нынешних кандидатов в США однозначно не гарантирует лучшего результата для Киева», – говорится в публикации.

А британский официоз BBC акцентирует внимание на «инвестиционной составляющей» плана Зеленского , то есть, на его попытке продать Западу украинские недра с их ценным содержимым, в обмен на военную помощь против РФ,

«Похоже, что Владимир Зеленский также сформулировал свое видение поддержки Украины как инвестиционную возможность для западных союзников с точки зрения природных ресурсов и экономического потенциала — говорится в материале.

Однако ВВС сомневается в том, что Зеленский получит от Запада обещанное.

«Президент Украины хочет, чтобы его истощенные войска продолжали сражаться. Но поскольку его армия так зависит от помощи Запада, его План победы потребует одобрения следующего президента США. Условия мира, выдвигаемые Зеленским, все больше противоречат ситуации, которая его окружает. Перед украинскими депутатами президент Украины признал растущую усталость в своей стране, а его собственная усталость была отражена на его лице, когда он сказал, что «победа стала для некоторых неудобным словом», – резюмирует ВВС.