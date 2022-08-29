Установлен еще один соучастник убийства Дугиной

29.08.2022  10:32 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Терроризм, Украина, ФСБ
Новости Украины

Одним из организаторов убийства Дарьи Дугиной стал гражданин Украины Богдан Петрович Цыганенко.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из организаторов убийства Дарьи Дугиной стал гражданин Украины Богдан Петрович Цыганенко. Об этом...

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По информации следователей, Цыганенко прибыл в Россию из Эстонии 30 июля этого года. Он обеспечил исполнительницу убийства Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко.

Также Цыганенко вместе с Вовк собрал взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы. Он покинул территорию России за день до взрыва автомобиля Дугиной.

«В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция», – сообщили в ФСБ.

На распространенном ведомством ролике видно также преследование Вовк автомобиля Дарьи Дугиной после фестиваля.

Напомним автомобиль Дарьи Дугиной был взорван 20 августа на Можайском шоссе около подмосковного поселка Большие Вяземы.

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