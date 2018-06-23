23.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Установлена личность командира ВСУ, отдавшего приказ на военное преступление

Мирная жительница Докучаевска (ДНР) была ранена сегодня во время обстрела города с украинских позиций. Об этом сообщил глава докучаевской администрации Александр Качанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ совершали в период с16:20 по 17:00. Было произведено 29 выстрелов из АГС, 8 выстрелов из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение

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«Около 16:15 в результате обстрела получила осколочное ранение женщина. Ее состояние удовлетворительное, ранение не тяжелое», – рассказал мэр Докучаевска.

ВС ДНР установило личность командира украинского вооруженного формирования, отдавшего команду обстрелять дома мирных жителей Докучаевска.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Им является командир 93-й отдельной механизированной бригады военный преступник Клочков, на счету которого убийство медицинских работников, уничтожение санитарного автомобиля и гражданского транспорта, регулярные обстрелы жилых кварталов города и объектов гражданской инфраструктуры», – рассказали в ведомстве.

По факту ранения пожилой женщина, 1942 года рождения, будет возбуждено уголовное дело.

«По данному факту Генеральной прокуратурой ДНР проводятся необходимые следственные действия. На украинских военных преступников Клочкова, Красноока, Наева и их подельников в ближайшее время будет возбуждено очередное уголовное дело. Помните, украинские боевики! Все ваши преступления фиксируются, и никто не уйдет от ответственности!» – подчеркнули в ВС ДНР.