Установлено официально: аппарат Санду – на дотации у Ангелы Меркель

23.04.2021, Кишинёв, Владимир Букарский

«Техническая помощь» из Германии

Президент Молдовы Майя Санду оказалась в центре очередного международного скандала. Согласно расследованию портала Telegraph.md, немецкий Фонд Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), близкий к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и правящему в Германии Христианско-демократическому союзу, напрямую и тайно финансирует многочисленных сотрудников администрации Санду.

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В соответствии с публикацией портала, аппарат президента Молдовы получает от Фонда Аденауэра техническую помощь в областях юстиции, отраслевых реформ и коммуникации. Это сотрудничество основано на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между аппаратом президента Молдовы и Фондом Аденауэра 1 января 2021 года. Как говорится в официальном ответе аппарата президента Молдовы, все расходы, связанные с данным проектом, осуществляет непосредственно Фонд Аденауэра.

Однако, несмотря на то, что меморандум о взаимодействии был подписан ещё несколько месяцев назад, в самом начале президентского срока Майи Санду, документ не был опубликован на сайте президента Молдовы. Не было сообщено публично ни о его подписании, ни о том, что немецкий фонд финансирует деятельность аппарата главы суверенного государства.

Но, что ещё хуже, администрация президента отказывается предать огласке список своих сотрудников, получающих зарплату в Фонде Аденауэра, и размер этих выплат. Это подрывает принцип прозрачности государственных институтов, о котором в преддверии выборов наперебой разглагольствовали сама Майя Санду и члены её команды.

Telegraph.md со ссылкой на свои источники утверждает, что из проекта Фонда Аденауэра финансировались не только советники президента Молдовы, но и их консультанты. Один из них – Евгений Рурак, служивший прокурором при режиме бывшего теневого правителя Молдовы, беглого олигарха Влада Плахотнюка. Это тот самый прокурор, который снял обвинения в коррупции с главы Конституционного суда Домники Маноле, вынесшей целый ряд скандальных решений. В пятницу, 23 апреля, парламент Молдовы аннулировал решение о назначении её судьёй КС.

Немецкий кукловод молдавских политиков

Представительство Фонда Аденауэра в Молдове возглавляет Ханс Мартин Зиг. Он активно присутствует в молдавской политике ещё с 2010 года, когда он оказывал поддержку бывшему премьер-министру Владу Филату – тому самому, который сел в тюрьму за соучастие в «краже века» – выводе из банковской системы страны в офшоры суммы, эквивалентной миллиарду евро. Практически весь актив Либерально-демократической партии Молдовы, созданной и возглавляемой Филатом, сегодня перекочевал в партию «Действие и солидарность» вместе с её создательницей, нынешним президентом страны Майей Санду (также бывшим членом ЛДПМ).

В 2013 – 2015 годах Ханс-Мартин Зиг был советником премьер-министра Молдовы Юрия Лянкэ. Согласно расследованию, проведённому агентством “RISE-Moldova”, немецкий Институт европейской политики (Institut für Europäische Politik), возглавляемый Зигом, служил прикрытием для получения Юрием Лянкэ финансовой помощи от миллиардера и международного авантюриста Джорджа Сороса. Советники Лянкэ Евгений Стурза (ставший министром обороны в правительстве, контролируемом Плахотнюком), Валерий Прохницкий, Владислав Кульминский и Лилиана Вицу-Ешану, проводившие совместно с немецким фондом Зика «антикоррупционные тренинги», получали среднемесячную зарплату в размере порядка 4200 долларов США.

После падения правительства Лянкэ в 2015 году Ханс Мартин Зиг вместе с Владиславом Кульминским и Евгением Стурзой основали в Молдове Институт европейской политики и реформ, ставший основой Европейской народной партии во главе с Юрием Лянкэ, которую в настоящее время возглавляет Евгений Стурза.

Став покровителем партии «Платформа ДА» во главе с Андреем Настасе, Ханс-Мартин Зиг убедил его в ходе президентских выборов 2016 года снять свою кандидатуру в пользу Майи Санду. В период 2016-2018 гг. Зиг активно консультировал парламентскую и внепарламентскую оппозицию, в том числе содействуя их внешнему финансированию под целевой проект «воспитания нового политического класса».

В 2019 году Зиг координировал деятельность Санду и Нэстасе по созданию предвыборного проевропейского блока “ACUM”. После парламентских выборов, в апреле 2019 года, Зиг организовал тренинг представителей “ACUM” по обучению тактике общения с представителями других партий по созданию парламентской коалиции.

По данным молдавской прессы, Ханс-Мартин Зиг на сегодня является теневым координатором политического проекта Майи Санду – партии «Действие и солидарность». Финансирование от Фонда Аденауэра получали нынешние депутаты от партии Санду – Игорь Гросу (нынешний временный председатель ПДС и несостоявшийся кандидат на должность премьер-министра) Дмитрий Алайба, Сергей Литвиненко и Михаил Попшой. Эта информация содержится в поданных ими декларациях об имуществе и доходах.

Ханс-Мартин Зиг получил доступ в государственные учреждения Молдовы сразу же после того как Майя Санду начала занимать высшие посты в стране. Летом и осенью 2019 года он свободно разгуливал по залам правительства Молдовы, а с декабря 2020 года он чуть ли не каждый день приходит в здание администрации президента как к себе на работу.

На независимости можно ставить крест?

Примечательно, что в течение нескольких месяцев, несмотря на многочисленные запросы журналистов, администрация президента не сообщала общественности о подписании с иностранным фондом меморандума, на основе которого реализуется проект, и отказывалось оглашать список госслужащих, получающих иностранные финансирование. Официальный ответ был получен только после вмешательства сотрудников полиции.

Портал Telegraph.md справедливо отмечает, что в суверенной стране не может осуществляться столь секретное и непрозрачное финансирование государственного учреждения, а подписание и сокрытие меморандума о финансировании главы государства иностранными организациями является откровенно преступным деянием.

«Германия, похоже, вляпалась в очередной международный коррупционный скандал. Точнее, правящая партия Меркель и ее подшефные структуры», – отмечает политолог и блоггер Эрнест Варданян, работавший в администрации президента при Игоре Додоне.

Он задаёт два резонных вопроса. Во-первых, насколько законно прямое внешнее финансирование Аппарата Президента, пусть даже в форме «технической помощи»? И, во-вторых, чем объясняется такая спешка и таинственность? Соглашение о «технической помощи было подписано 1 января, в официальный выходной день. «Куда ребята так спешили, не могли подождать до понедельника, 4 января?», – задаётся вопросом Варданян.

Мы уже неоднократно писали о том, что сегодняшняя Республика Молдова находится под внешним управлением. Во многом это была лишь фигура речи. Данный скандал наше утверждение наглядно доказывает. Сотрудники одного из высших государственных органов получают зарплату из зарубежного фонда, тесно связанного с политическим руководством другой страны. Под проектом «независимая Молдова» можно подводить черту.