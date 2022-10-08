Установлено официально: На Крымском мосту был теракт

08.10.2022  09:15 (Мск), Керчь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Транспорт, Украина
Новости Украины

Причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузового автомобиля. Он привел к обрушению двух пролетов автомобильной части и возгоранию семи цистерн на железнодорожной части транспортного перехода, сообщил Национальный антитеррористический комитет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О том, что ЧП на мосту – дело рук украинских диверсантов, написал в своем телеграм-канале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, повреждения на мосту будут оперативно восстановлены, поскольку они не носят тяжёлого характера.

Причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузового автомобиля. Он привел к обрушению двух...

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«А тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем. Было очевидно, что агонизирующий киевский режим, как загнанный в угол зверь — опасен и способен в любой момент огрызнуться. Мы неоднократно говорили об этом. Спокойная жизнь для нас возможна только после полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов», – подчеркнул Константинов.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что США заранее были в курсе планируемого украинскими спецслужбами теракта, о чем свидетельствует публикация в The New York Times от 6 октября, где говорилось, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Киев.

«Одна из целей теракта – спровоцировать ответный российский удар по Украине с использованием ТЯО (тактического ядерного оружия)», – отмечает эксперт.

Бездействие российских властей вызывает удивление в союзной Белоруссии.

«Акт терроризма с явными символическими целями. А критическая инфрастуктура Украины до сих пор в основном цела. Почему? Очевидно же, что киевский режим ведет тотальную войну, а со стороны России война на полшишечки будет и дальше приводить к потери территорий и таким вот ударам.

Может хватит уже влияния абрамовичей на ход боевых действий и пора бы по-настоящему жестко и беспощадно давить нацизм на Украине по всему фронту? Это уже не риторический вопрос, а вопрос выживания всей нашей цивилизации», – предостерегает минский политолог Алексей Дзермант.

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