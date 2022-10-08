Установлено официально: На Крымском мосту был теракт

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Новости Украины

Причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузового автомобиля. Он привел к обрушению двух пролетов автомобильной части и возгоранию семи цистерн на железнодорожной части транспортного перехода, сообщил Национальный антитеррористический комитет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О том, что ЧП на мосту – дело рук украинских диверсантов, написал в своем телеграм-канале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, повреждения на мосту будут оперативно восстановлены, поскольку они не носят тяжёлого характера.

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«А тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем. Было очевидно, что агонизирующий киевский режим, как загнанный в угол зверь — опасен и способен в любой момент огрызнуться. Мы неоднократно говорили об этом. Спокойная жизнь для нас возможна только после полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов», – подчеркнул Константинов.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что США заранее были в курсе планируемого украинскими спецслужбами теракта, о чем свидетельствует публикация в The New York Times от 6 октября, где говорилось, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Киев.

«Одна из целей теракта – спровоцировать ответный российский удар по Украине с использованием ТЯО (тактического ядерного оружия)», – отмечает эксперт.

Бездействие российских властей вызывает удивление в союзной Белоруссии.

«Акт терроризма с явными символическими целями. А критическая инфрастуктура Украины до сих пор в основном цела. Почему? Очевидно же, что киевский режим ведет тотальную войну, а со стороны России война на полшишечки будет и дальше приводить к потери территорий и таким вот ударам. Может хватит уже влияния абрамовичей на ход боевых действий и пора бы по-настоящему жестко и беспощадно давить нацизм на Украине по всему фронту? Это уже не риторический вопрос, а вопрос выживания всей нашей цивилизации», – предостерегает минский политолог Алексей Дзермант.