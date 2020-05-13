Усташи на марше: Хорваты начали клеймить мигрантов

13.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Пограничная полиция Хорватии додумалась метить нелегалов, неоднократно пытавшихся пересечь границу страны, краской, рисуя им на головах кресты, что спровоцировало международный скандал.

Об этом сообщило британское издание The Guardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Унизительной процедуре подверглись нелегалы из стран Азии и Африки, пытавшиеся попасть на территорию Хорватии со стороны БиГ.

«Можно предположить, что хорватские власти используют аэрозольную краску для выявления и унижения мигрантов, которые неоднократно пытаются пересечь границу, – пишет The Guardian. – Или, что еще более тревожно, они используют религиозный символ [крест] для нанесения этим людям психологической травмы, поскольку те в своей массе являются мусульманами».

На инцидент уже отреагировали многие международные правозащитные организации, а ООН обратилась к руководству Хорватии с просьбой расследовать все обвинения в жестоком обращении с мигрантами. Ранее гуманитарные работники, врачи и сотрудники ООН неоднократно фиксировали систематическое насилие над мигрантами со стороны хорватской полиции, которая часто избивала в них, стреляла, конфисковывала их одежду и банально грабила.

«Наша организация ранее получала от заслуживающих доверия источников информацию о людях, которые были незаконно депортированы Хорватией в Боснию и Герцеговину и Сербию», – заявил The Guardian региональный сотрудник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Зоран Стеванович.