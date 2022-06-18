Уставшие от диктата Запада страны с интересом следят за действиями России – Карасин

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Поведение российского руководства в условиях беспрецедентных санкций после начала СВО внимательно изучается странами, стремящимися к укреплению своей субъектности.

Об этом в рамках XXV петербургского международного экономического форума заявил председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Григорий Карасин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что совершенной Западом санкционной атаке предшествовали несколько лет тщательной разработки плана по экономической блокаде РФ.

«Последние месяцы, многие из партнеров на Ближнем Востоке, в азиатско-тихоокеанском регионе, исламском мире, Африке, Латинской Америке говорят о том, что Запад деградировал. То есть, фактически он объявил тотальную войну России. При этом у меня есть основание думать, что санкционная атака планировалась задолго до февраля 2022 г. Та четкость и структурированность всех мероприятий по санкциям – настолько быстро и без всякого обсуждения фактически проходит в жизнь, что складывается впечатление, что наша операция была своевременным шагом, решением. Все это, скорее всего, планировалось два – три, а может быть, и больше лет тому назад», – заявил Карасин.

Политик подчеркнул, что в настоящее время геополитические решения российского руководства в сложившейся ситуации вызывают в мире большой интерес.

«Сейчас на международной арене высок интерес к тому, что делает правительство РФ, руководство страны для того, чтобы поднять уровень экономического сознания и активности. Мне кажется, что сегодняшний петербургский форум свидетельство того, что (существует – ред.) конструктивное решение, яркая зарисовка, говорящая о том, что Россия преодолела определенную растерянность первых недель (с момента начала СВО – ред.) и продолжает работать над тем, чтобы стоять уверенно на своих двух ногах», – сказал дипломат.

В то же время он добавил, что Россия по-прежнему готова к открытому и конструктивному диалогу даже с недружественными государствами.

«Возможность диалога сохраняется всегда, но выводы мы должны делать уже сегодня», – подчеркнул Карасин.