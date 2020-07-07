Устранено последнее препятствие для завершения «Северного потока-2»

07.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

Датское энергетическое агентство (DEA) в ответ на запрос компании Nord Stream 2 AG одобрило достройку незавершённого участка газопровода «Северный поток-2» к юго-востоку от острова Борнхольм, находящейся в датской исключительной экономической зоне. Об этом в понедельник заявлено официальными лицами ведомства.

Nord Stream 2 AG пришлось менять тактику строительства трубопровода после того, как 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 год, предусматривающий введение санкций против компаний, вовлеченных в реализацию проекта СП-2. В следствие чего швейцарская компания Allseas, чьи суда прокладывали последний участок СП-2 близ острова Борнхольм, объявила об остановке работ и отзыве своих судов с места работ.

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Предполагается, что «Газпром» намерен закончить прокладку подводного трубопровода собственными силами, задействовав трубоукладчик «Академик Черский», у которого есть система динамического позиционирования, и баржу «Фортуна», которая обладает только системой якорного позиционирования.

Разрешение DEA предусматривает, что подрядчик, при прокладке трубопровода по датскому участку Балтийского моря, будет использовать суда класса DP3 с системой динамического позиционирования, позволяющие удерживать плавсредство в нужной точке моря без якорей и швартовки.

По мнению датских властей, использование судов с якорным позиционированием создаёт определённые риски для мореходства, поскольку существует опасность контакта спущенных якорей с неразорвавшимися или затопленными боеприпасами, лежащими на дне Балтики со времён Второй Мировой войны.

Тем не менее в Nord Stream 2 AG считают страхи датчан сильно преувеличенными и уже сделали запрос в DEA на разрешение использования для прокладки донного трубопровода судов с якорным позиционированием.

Компания подрядчик считает, что наиболее эффективным вариантом достройки газопровода «Северный поток – 2» станет использование якорного трубоукладчика в сопровождении вспомогательного судна, оборудованного системой динамического позиционирования, спобосного удерживать судно в нужном месте без применения якорей и швартовых.

Тем более что строители уже имеют положительный опыт применения судов разных типов позиционирования во время строительства датского участка уже введённого в строй газопровода «Северный поток», а также при прокладке трубы «Северного потока – 2» в водах Германии.

Скорее всего, строители подводного газопровода задействуют в датских водах якорную баржу «Фортуна» компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования, а также трубоукладчик «Академик Черский», оборудованный системой динамического позиционирования.

В настоящий момент оба судна ждут отмашки в порту Мукран – логистической базе СП-2.

Наблюдатели сходятся во мнении, что эта новость – серьёзное событие, тем более, что датчане не обязаны были выдавать разрешение на достройку СП-2, а для самой Дании ввод строй нового газопровода влияет незначительно, в отличие от участвующих в проекте Германии и Австрии.

Дания потребляет относительно мало голубого топлива, а к 2022 году датчане планирую возобновить добычу газа на шельфе Балтийского моря.

Таким образом, полагают эксперты, вероятность того, что вспомогательная баржа «Фортуна» примет участие в достройке газопровода совместно с трубоукладчиком «Академик Черский», очень высока.

Открыто в СМИ не высказывается, но витает мысль, что Дания, как член ЕС, разрешила достроить СП-2 в качестве уступки Германии, чьё правительство и общественность возмущены беспрецедентным и наглым давлением Вашингтона, пообещавшего ввести жесточайшие санкции против стран-участниц проекта «Северный поток – 2» и отчасти уже приведя в исполнение некоторые из своих угроз.

Наблюдатели также не исключают, что прогиб датского правительства в определённой мере обусловлен нежеланием заниматься разборками в суде с российской стороной, подозревающей датчан в коррупционной сделке с поляками ради реализации газопровода Baltic Pipe.

Молчание США в ответ на разрешение правительства Дании эксперты расценивают как нежелание Трампа ссориться с ЕС накануне президентских выборов.

Краткий обзор публикаций украинских СМИ на эту тему показывает, что официальный Киев смирился с мыслью, что СП-2 будет достроен, и поэтому новость подаётся устало-обречённо, без истерик и заламывания рук.

Напомним, что «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море к германскому берегу. Против проекта активно выступают США, упорно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, усердно обслуживающие интересы Вашингтона.

В общем, собака устала лаять, увидев, что караван всё-таки пришёл к месту назначения.