«Устраним риски» – в Москве призывают к расправе над бежавшими предателями

Вадим Москаленко.  
10.02.2024 18:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня


Российскому руководству пора занять более жёсткую позицию в отношении бежавших за границу предателей, создав специальную силовую службу для «устранения рисков» с их стороны.

Об этом в ходе заседания Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил член Общественной палаты России Михаил Аничкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российскому руководству пора занять более жёсткую позицию в отношении бежавших за границу предателей, создав...

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«Касательно наших так называемых релокантов, которые находятся за рубежом и организуют широкомасштабную работу против нашего государства. Мы забыли старые термины. В Советском Союзе это назывались «недобитые отребья, окопавшиеся на Западе». Это совершенно правильное название.

Почему они так себя ведут? Потому что для многих это единственный источник дохода. А, во-вторых, не наступает никаких последствий.

Мы проанализировали, а как поступают с такими людьми в других странах? И наиболее эффективно ведёт себя одно восточное государство, которое сейчас у всех на слуху», – сказал общественник.

Он подчеркнул, что и России надо занять куда более жёсткую позицию в отношении бежавших предателей.

«Кстати, представителям наших правоохранительных органов, хочу сказать, для размышления: вы знаете, у них есть подразделение, которое работает исключительно за пределами, и цель которого – устранение рисков, связанных с устранением лиц, из-за которых нанесён ущерб идеологическо-экономической и политической системе государства.

И вы не найдёте ни одного гражданина этого государства, проживающего за рубежом, который ведёт подобную деятельность, как наши релоканты. Поэтому противодействие должно быть соответственно действию», – подытожил Аничкин.

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