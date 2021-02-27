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27.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина
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Устроить кровавую резню в Крыму были готовы только меджлисовцы

Новости Украины

В 2014-м году в Крыму не было войск, готовых выполнить приказ Киева и открыть огонь по пророссийским активистам или «вежливым людям».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чийгоза, во время событий «Крымской весны», меджлисовцы не могли найти украинских силовиков, готовых стрелять.

«Мы не видели ни в тот день – им дали команду в 10 вечера сняться и покинуть здание. Внутренней охране дали команду покинуть здание Совмина и Верховного Совета. Оставили только штатных охранников там. Мы после этого не видели внутренних войск, мы не могли понять, почему никто не стреляет. Не стреляет феодосийский полк, не стреляет в Береговом бригада, не стреляют в Саках, не стреляют в Евпатории. Я не говорю про Севастополь – там вообще к 20-му числу все мероприятия, которые нужны были по отторжению, они уже сделали. Каждый год я везде слышу: «Ждали приказа». Да ложь это все. Приказ даже если бы из центра поступал, там некому было его выполнять. Они приказы уже России выполняли», – заявил Чийгоз.

Его слова подтвердил еще один меджлисовский главарь, нардеп Мустафа Джемилев: «Он очень правильно сказал относительно предательства – действительно, 88% сотрудников СБУ в Крыму оказались на стороне врага. И они все дни очень активно работали».


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