Устроившая скандал на олимпиаде белоруска Тимановская выброшена поляками на улицу

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Бывшую белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую не допустили к участию в чемпионате Польши.

Об этом она сама пожаловалась в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказалось слишком тяжело все эти 10 месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент. Нет Чемпионата Польши для меня! Нет надежды! Нет желания!», – написала спортсменка.

В прошлом году на олимпиаде в Токио Тимановская устроила скандал в соцсетях, когда ее попросили пробежать эстафету вместо спортсменки, не прошедшей допинг-тесты. После этого демарша, который неожиданно получил политический окрас, Кристину решили вернуть в Минск, но она предпочла бежать, обратившись в аэропорту к японской полиции. Команда осудила поступок Тимановской.

Перебравшись в Варшаву спортсменка подала документы на получение польского гражданства, и собиралась «как можно скорее выступать за Польшу». Однако ей удалось принять участие только в «Марафоне свободы» на годовщину Беломайдана в Варшаве, который проводил «Фонд спортивной солидарности» – организация, созданная в разгар протестов в Варшаве и подбивавшая спортсменов выступать против белорусских властей.

Тимановская была вынуждена продать на аукционе eBay свою серебряную медаль, завоеванную в 2019 году на Европейских играх в Минске. Ее приобрел за 21 тысячу долларов пожелавший остаться неизвестным киевлянин, эмигрировавший в США. Покупатель передал награду Тимановской в «музей свободной Белоруссии», созданный беглыми политэмигрантами в Варшаве.

«Кристинка и прочие змагары: в Польше сейчас сезон клубники. Не тратьте время на слёзки – все дружно бегите на грядки, гнуть спину на панов и собирать свежие ягоды. Быть может, некоторые из них даже попадут на стол белорусам. Сами ж знаете: санкции что дышло…», – прокомментировал ситуацию в своем ТГ-канале белорусский тележурналист Григорий Азаренок.