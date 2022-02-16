Устроивший смертельное ДТП крымский политик пошел в отказ

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Депутат парламента Крыма Игорь Буданов попал в скверную историю. На автомобиле BMW народный избранник сбил пожилую женщину, и, не оказав ей помощь, скрылся с места аварии.

Информация о скандале просочилась в СМИ и телеграмм-каналы. По данным инсайдеров, все произошло вечером 14 февраля. Пенсионерку нашли без сознания на улице Ленина в Симферополе. На какое-то время пострадавшая пришла в себя и сообщила, что попала под автомобиль. Позже женщина скончалась в больнице.

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По камерам наблюдения полицейские вычислили автомобиль. Это оказался BMW, принадлежащий единороссу Игорю Буданову.

Нагрянувшим правоохранителям он вначале признался в содеянном, но, затем, решил отказаться от своих слов. Ведь по камерам наблюдения невозможно установить, был за рулем Буданов или еще кто-то.

Кроме того, в декларации депутата указанный люксовый автомобиль не значится, но раньше проходил в бумагах спикера парламента и главы крымской ячейки ЕР Владимира Константинова.

Не дожидаясь официального подтверждения, региональное отделение партии приостановило членство Буданова в своих рядах.

«Такое поведение для депутата возмутительно, – цитирует Константинова пресс-служба КРО ЕР. – Это вопиющий случай: сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства. Сейчас членство в «Единой России» Игоря Буданова приостановлено. В дальнейшем, если в суде будет доказана его вина, будет решаться вопрос об его исключении из партии».

Интересно, что официальный доход Буданова в 72 тысячи рублей в год никак не позволяет рассекать на престижной иномарке.