«Уступаем Западу в 100 раз»: экс-сенатор оправдывает сдержанность РФ в СВО

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Россия не может действовать более жестко в ходе СВО, потому что ее потенциал несоизмерим с потенциалом коллективного Запада.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Клинцевича, поэтому сегодня командование приняло решение занять оборону и утилизировать врага в этом положении.

«Мы смотрим немножко вперед, потому что не Украина нас сегодня интересует. Экономические возможности коллективного Запада, военно-технические, они превышают в 100 раз нас. Мы можем сегодня быть и оказать сопротивление только качественным порядком, военно-техническим преимуществом, сдерживающим фактором, который они понимают – те, кто владеют ситуацией. В остальном нам эту ситуацию не выдержать», – считает экс-сенатор.

«И если кто-то вам говорит: «Вот, мы тут такие». Да нет, нельзя, несоизмеримы все эти возможности. Именно поэтому мы не раскрываемся, именно поэтому ведем себя сдержанно. Именно поэтому мы заняли линию обороны, бережем людей, утилизируем и создаем деструктивные процессы», – заявил Клинцевич.