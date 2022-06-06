Уступка или хитрый план? Россия разблокирует украинские порты для экспорта зерна

Новости Украины

Российская делегация уже начала работать в Турции над вопросом вывоза зерна из украинских портов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лавров напомнил, что схемы вывоза зерна в своем недавнем интервью озвучил президент РФ Владимир Путин.

«Президент в своем недавнем интервью подробно изложил, как можно разблокировать поставки продовольствия и из черноморских портов, которые заминированы украинцами, и из портов Азовского моря, которые контролируются Российской Федерацией, которые разминированы и из которых тоже есть надежные маршруты через Керченский пролив к проливу Босфор и Дарданеллы. Мы все эти детали обговорили, специалисты уже сегодня выезжают в Турцию, завтра туда направляется моя делегация. Надеюсь, мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент, и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной, обязать Украину обеспечить разминирование своих собственных портов и тех, кто обязан снять любые препятствия для доставки, страхования, обслуживания тех судов, которые будут доставлять зерно и другие продовольственные товары в порты Европы и оттуда в порты развивающихся стран», – заявил Лавров.

По мнению экс-депутата Верховной рады Олега Царева, такой жест со стороны России не принесет ей никаких результатов. В своем блоге он процитировал текст новости влиятельного издания Politico, которое накануне сообщило, что США не снимут санкции с России в обмен на отказ от блокады украинских портов.

«Снятие блокады с Украины, путём разрешения турецким судам ввозить зерно из одесского порта, а возможно и не только зерно, проконтролировать будет невозможно, это серьёзный шаг на встречу Западу и Украине. Продав зерно Украина получит за него валюту, которую потратит на войну с Россией. Интересно, что Россия получит взамен. Судя по первой новости, то это не снятие санкций», – отмечает Царев.

Вывод зерна из украинских портов позволит заявить о России как о надежном партнере, не желающем мирового голода, и поможет избавиться от одного из направлений антироссийской пропаганды, заявил «ПолитНавигатору» депутат Госдумы, бывший одессит Анатолий Вассерман.

«Нам и без всемирного голода хватит доводов и ресурсов для истребления террористической группировки «Украина». А вдобавок этот голод, хотя он реально начался еще в прошлом году, сейчас служит довольно сильным пропагандистским доводом против нас. Соответственно, нам лучше не давать противнику лишних возможностей для агрессивной пропаганды. Я не думаю, что мы можем получить что-то взамен, мы просто избавимся от одного из направлений клеветы на нас», – заявил Вассерман.

Глава Гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко подчеркивает, что допустив вывоз украинского зерна, Россия показывает себя как надежного партнера, который не заинтересован в создании продовольственного кризиса в мире.

«С начала специальной военной операции можно наблюдать уже не скрываемые действия представителей зарубежных стран, направленные на ослабление позиции России на мировой арене. В 2000-е мировой рынок продовольствия перестал быть закрытым для отечественных аграриев. Благодаря оказываемым в течение более 15 лет мерам государственной поддержки, внутренний объем производства сельскохозяйственной продукции вырос в несколько раз. Это позволило в 2021 году экспортировать продукцию АПК на сумму более 36 млрд долларов. Для сохранения достигнутых позиций необходимо координировать свои действия с основными покупателями и продавцами. Блокирование поставок зерна с территории Украины через морские порты, на мой взгляд, не даст эффекта: увеличатся поставки железнодорожным, речным транспортом. Кроме этого, аграрии Украины, оставшись без традиционных доходов, будут вынуждены сокращать выплаты работникам, что усложнит гуманитарную ситуацию. Обеспечив безопасный проход иностранных судов в порты Черного моря, Россия показывает себя как серьёзный партнер, не только решающий внутренние вопросы, но и заинтересованный в укреплении продовольственной безопасности не международном уровне», – полагает Бражко.